Бустерна доза: чим відрізняється від додаткової і як її вколоти на Волині

Станом на ранок 12 січня 546 волинян вже отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.Про це йшлося 12 січня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАрозповіла, що 117 людей в області отримали додаткову дозу. Додаткова доза відрізняється від бустеру тим, що її вводять людям із груп ризику, котрі мають низький імунітет (онкохворі, особи на імуносупресорній терапії тощо). Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через 3 місяці після додаткової (оптимальний термін введення від 3 до 6 місяців).Людмила Тимощук додала, що бустерна доза, рекомендована ВООЗ, вводиться через 6–9 місяців після повного курсу вакцинації для того, щоб підвищити імунітет. Адже дослідження у Канаді, Англії та інших країнах показують, що через 15 тижнів рівень захищеності знижується від коронавірусної інфекції з 80% до 34%.«Лише введення бустерної дози знову підвищує імунітет до 75-80%», - зауважила заступниця голови ОДА.Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.Отримати бустерну дозу вакцини можуть усі охочі щеплені першими двома дозами волиняни. Записатися можна, зайшовши на пункт щеплення або у центр вакцинації, а також звернувшись до сімейного лікаря.Окрім того, від сьогодні, 12 січня, запрацювала мобільна бригада для щеплення колективів бустерною дозою. Якщо у колективі 20-30 охочих вакцинуватися, то медики можуть виїхати на підприємство чи в організацію.Таким чином 12 січня щепили бустерною дозою працівників Волинської ОДА.