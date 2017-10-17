Директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук: «Вартість газу у 2022 році залежить від енергетичної ситуації в Європі»

Дефіцит газу у світі, рекордне зростання ціни на ресурс, річні тарифи для населення – 2021 рік виявився важким і непередбачуваним для енергетичної сфери. Що приніс минулий рік та чого чекати від 2022-го, розповідає директор ТОВ «Волиньгаз Збут»– Фіксована на рік ціна – це стабільність для споживачів і ризик для постачальників. Адже, як показав 2021 рік, ринок газу непередбачуваний. Важко заздалегідь спрогнозувати, якою буде ціна на ресурс. Вартість кубометра газу у наших річних тарифах – 7,99 гривні. У травні це була ринкова ціна. До кінця серпня вартість кубометра газу на Українській енергетичній біржі переступила позначку у 21 гривню, а в грудні – досягла 88 гривень. Завдяки фіксованим тарифам побутові клієнти захищені від здорожчання газу, незалежно від цінової кон’юнктури на європейських та світових енергоринках.– У вересні, підписавши прямий контракт з НАК «Нафтогаз України», ми увійшли до балансуючої групи. Відповідно до умов контракту, для потреб населення ми маємо можливість купувати газ українського видобутку за фіксованою ціною. Це дає змогу забезпечити побутових клієнтів компанії блакитним паливом за ціною 7,99 гривні за куб протягом всього опалювального сезону.– Систему оплати за газ рівними частинами упродовж року практикують в багатьох країнах. Ми запропонували цей тариф вперше. І вже можемо робити висновки, що він себе виправдав. Переваги тарифу «Твій газ Рівномірний платіж» відчули близько трьох тисяч побутових клієнтів компанії. Завдяки рівномірному розподілу річного об’єму газу, підписники тарифу заплатили за спожитий у листопаді ресурс майже на 800 тисяч гривень менше, ніж сплатили б при розрахунку за фактичне споживання, а у грудні – на 2,7 мільйона гривень менше.– Це питання лишається відкритим. Усе залежатиме від ринкової ситуації в країнах ЄС та Україні. Якщо енергетична криза до весни вщухне – ціни можуть залишитися на нинішньому рівні. Якщо ні – ціни на сезон 2022-2023 зростуть.– Ключова ідея переходу на енергоодиниці полягає в тому, що споживач буде платити за кількість спожитої енергії, а не за обсяг спожитого газу. Адже при підрахунку в кубометрах не враховується калорійність газу, тобто його якість. Споживач отримуватиме інформацію про вартість енергії від споживання газу та електрики в однакових одиницях виміру. Це дозволить порівнювати й обирати, яке джерело енергії йому вигідніше – газ чи електрика.Закон передбачає перехід до методики обчислення в кіловат-годинах з 1 травня 2022 року. Ще низка норм набуває чинності з 1 травня 2023 року. У перехідному періоді буде здійснюватися паралельний облік газу в кубах і в енергоодиницях, оскільки лічильники споживачів фіксують обсяг використаного ресурсу саме у кубах.– За понад шість років роботи «Волиньгаз Збут» зарекомендував себе як надійний постачальник газу. Ми з 2015 року безперебійно постачаємо газ нашим клієнтам. Так, з відкриттям ринку певна кількість споживачів змінила постачальника. Однак частина з них повернулася до нас.Наразі ми забезпечуємо газом понад 244 700 домогосподарств. Це 97% від загальної кількості споживачів газу в регіоні. Також у нас є клієнти з інших областей. Адже споживач може обирати будь-якого постачальника, що має ліцензію.Зростання конкуренції на газовому ринку лише стимулює нас до розвитку. Ми постійно удосконалюємо сервіси й онлайн платформи. Проводимо акції, пропонуємо тарифи, аби споживачі могли планувати свої витрати та економити. Тобто організація роботи нашої компанії перш за все орієнтована на клієнта.Також хочу подякувати тим споживачам компанії, які своєчасно сплачують за газ та побажати усім нашим клієнтам, партнерам, колегам добра й достатку у Новому році. Нехай ваші домівки зігріває блакитний вогник, а у серці живе любов.Розмовляла