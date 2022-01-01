У Луцьку – пожежа у дворі на вулиці Гетьмана Мазепи. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на вулиці Гетьмана Мазепи 13 січня сталася пожежа. Горів автомобіль.Про цеповідомили очевидці події.Відомо, що загорівся бус, який стояв у дворі біля приватного будинку.На місці станом на 12:20 працюють рятувальники, поліція, газова служба і представники обленерго. Є також медики.Деталі - згодом.ОНОВЛЕНО:Станом на 12:45 рятувальники повідомили, що врятували від вогню житловий будинок, біля якого згорів бус.За викликом до місця події вже за 5 хвилин примчала чергова варта ДПРЧ-1 Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області, а також оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.На місці події працювали 14 рятувальників, 3 одиниці техніки.Причину пожежі встановлюють.