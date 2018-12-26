Волинянин відзначив 100-річний ювілей
Сьогодні, 17:05
Учора, 12 січня, свій 100-річний ювілей відзначив Петро Гнатович Баранський, учасник Народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Осіннє золото», житель міста Любомль.
У цей святковий день з поважним ювілеєм привітати Петра Гнатовича завітали голова Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен, голова районної ради В’ячеслав Шворак, рідні, близькі друзі та колеги, – повідомляє Ковельська РДА.
Роки радісні й тяжкі, святкові й буденні, насичені подіями та непередбачуваними змінами, бачив у своєму житті Петро Баранський, але, незважаючи на поважний вік, іменинник при доброму настрої, здоров’ї, відмінній пам’яті та гуморі, а тому під час зустрічі охоче ділився яскравими спогадами про життя, багатий досвід, жартував, співав пісні з своїми друзями – учасниками Народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Осіннє золото».
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У цей святковий день з поважним ювілеєм привітати Петра Гнатовича завітали голова Ковельської районної державної адміністрації Ольга Черен, голова районної ради В’ячеслав Шворак, рідні, близькі друзі та колеги, – повідомляє Ковельська РДА.
Роки радісні й тяжкі, святкові й буденні, насичені подіями та непередбачуваними змінами, бачив у своєму житті Петро Баранський, але, незважаючи на поважний вік, іменинник при доброму настрої, здоров’ї, відмінній пам’яті та гуморі, а тому під час зустрічі охоче ділився яскравими спогадами про життя, багатий досвід, жартував, співав пісні з своїми друзями – учасниками Народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Осіннє золото».
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