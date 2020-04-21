Раптово зупинилося серце 22-річного військового з Волині

Романа Миколайовича Стасюка, який родом із села Дарівка, що у Волинській області.



Про це повідомили на сторінці 101 ОБро ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова у



До цієї бригади його призвали у березні 2019 року. Військовий брав участь у бойових діях на Сході України, проходив службу на посаді водія-хіміка БРДМ.



У бригаді кажуть, юнак був першокласним фахівцем, технічним спеціалістом, консультував своїх побратимів щодо ремонту та обслуговування техніки.



"Сам по собі хлопець був оптимістичним, доброзичливим та товариським, завжди готовим допомогти друзям. Бригада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та друзям Романа", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

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