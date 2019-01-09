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У Ковелі підняли плату за проїзд у громадському транспорті

У Ковелі підняли плату за проїзд у громадському транспорті
З 20 січня, в Ковелі діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. 7 грн – для дорослого населення
4 грн – для студентів вищих, професійно-технічних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл.

Про це мер міста Ігор Чайка інформує у Фейсбук.

«Це - вимушений крок. Непопулярний вибір між або місто зупиниться, бо перевізник не працюватиме в збиток. Або ми поки що збережемо той транспорт, який маємо. Але поступово змінюватимемо підходи, сервіс, комфорт - якість перевезень в цілому. На жаль, міська рада - не Кабмін. Вона ніяк не може впливати на ріст цін. А це напряму впливає на основні показники, які, зокрема, формують тариф на перевезення. І востаннє їх переглядали 2019 року», – написав Чайка.

Відтоді, за його словами, заробітна плата найманого працівника зросла на 74,6%, вартість дизпалива зросла на 2,8%. При формуванні тарифу витрати на пальне, що складають 3,66 грн на 1 км пробігу, становлять 40,2% загальних витрат, витрати на з/п водіїв, що складають 2,55 грн на 1 км пробігу, становлять 27,99% загальних витрат.

При врахуванні інших витрат, передбачених Методикою, витрати на мастильні матеріали, шини, акумуляторні батареї інші прямі витрати, пов’язані з цією діяльністю, складають 2,903 грн на 1 км пробігу, що становлять 31,87% загальних витрат.

На перегляд тарифів вплинуло різке зменшення пасажиропотоку на автобусних маршрутах. Робоча група, яка працювала на рейсах протягом місяця, визначила, що середня кількість перевезених пасажирів в день у 2021 році становить всього 299 чол. Тоді як у 2018 році, наприклад, становила 400 чол.

Нагадаємо, у сесійній залі Ковельської міської ради відбулися громадські слухання з обговорення проєкту рішення виконавчого комітету щодо підвищення вартості проїзду у міському транспорті, де присутні підтримали питання.

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Теги: Ковель, маршрутки, вартість
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