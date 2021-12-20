Підприємців будуть штрафувати за відмову прийняти оплату карткою

В Україні штрафуватимуть за відмову прийняти оплату карткою.Відмова покупцям у проведенні безготівкової оплати за покупки – придбані товари та послуги – в торгових точках відтепер вважається обмеженням прав споживача і є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність, повідомляє Держпродспоживслужба.Бізнес штрафуватимуть, якщо клієнт подасть на них скаргу.Клієнт має право обирати спосіб розрахунку на свій розсуд відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів". Своєю чергою, підприємства, які зобов'язані приймати безготівкову оплату згідно із законом, мають забезпечити покупця такою формою оплати.Штрафи:- за відмову покупцю у реалізації його прав – десятикратна вартість товару (не менше 85 гривень);- за порушення правил торгівлі – до 27 неоподатковуваних мінімумів.Не підпадають під дію закону лише ті підприємці, які працюють у населених пунктах, де мешкають менше 25 тисяч осіб. Решта повинні мати PоS-термінал або QR-код.Українські банки можуть блокувати картки українцям і звертатися до клієнтів по пояснення в разі нетипових операцій, які не відповідають їхнім фінансовим можливостям. Максимальна сума анонімних переказів становить 5 тис. грн.