Дочекалися: назвали дату відкриття школи-довгобуду в Башликах

Школу у селі Башлики Луцького району, яку з нуля будували з 2018 року урочисто відкриють у п’ятницю, 21 січня.Про церозповіли у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.Відомо, що урочистості з нагоди відкриття розпочнуться о 12 годині за участі керівництва області.Зауважимо, що донині учні села Башлики навчаються у приміщенні клубу і сидять по троє за партами.Нова школа буде розрахована на 400 учнів. Її протягом останніх двох років будували в рамках програми «Велике будівництво». Загалом з державного бюджету на будівництво школи виділили понад 114 мільйонів гривень, з яких більше 49 мільйонів гривень – у 2021 році.Відтак, учні села Башлики та навколишніх сіл матимуть можливість навчатися у сучасному просторому навчальному закладі загальною площею 8105 м², який відповідає європейським стандартам.Новозбудована школа також адаптована до європейських вимог щодо інклюзивності.