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Дочекалися: назвали дату відкриття школи-довгобуду в Башликах

Дочекалися: назвали дату відкриття школи-довгобуду в Башликах
Школу у селі Башлики Луцького району, яку з нуля будували з 2018 року урочисто відкриють у п’ятницю, 21 січня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.

Відомо, що урочистості з нагоди відкриття розпочнуться о 12 годині за участі керівництва області.

Зауважимо, що донині учні села Башлики навчаються у приміщенні клубу і сидять по троє за партами.

Нова школа буде розрахована на 400 учнів. Її протягом останніх двох років будували в рамках програми «Велике будівництво». Загалом з державного бюджету на будівництво школи виділили понад 114 мільйонів гривень, з яких більше 49 мільйонів гривень – у 2021 році.

Відтак, учні села Башлики та навколишніх сіл матимуть можливість навчатися у сучасному просторому навчальному закладі загальною площею 8105 м², який відповідає європейським стандартам.

Новозбудована школа також адаптована до європейських вимог щодо інклюзивності.

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Теги: Башлики, школа, будівництво
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