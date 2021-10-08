У Луцьку зросте вартість проїзду в тролейбусах: рішення приймуть вже завтра

Вже завтра, 18 січня, Луцька міська рада має намір встановити новий тариф за разовий проїзд у тролейбусах Луцька.Відповідне питання підготували на розгляд виконкому, повідомляють на сайті Луцькради.Зокрема, для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» проектом рішення мають встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському тролейбусі у розмірі 6 гривень.Тариф на проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становитиме 3 гривні за наявності учнівського або студентського квитка та відповідного електронного засобу оплати.У пояснювальній записці до проекту рішення зауважують, що чинний тариф (4 гривні за поїздку) не покриває витрати, необхідні для здійснення пасажирських перевезень.«Витрати на електричну енергію у плановому тарифі, що споживається на пасажирський рух та інші виробничі потреби, враховані за ціною 5,36 грн/кВт.год, водночас у діючому тарифі вартість електричної енергії становить 2,99 грн, ріст становить 56 %.Розрахунок фонду оплати праці працівників підприємства здійснений відповідно до діючих на підприємстві тарифних ставок, передбачених Колективним договором, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2481 грн, який встановлено на загальнодержавному рівні з 1 грудня 2021 року. Розмір тарифної ставки водія тролейбуса зросте з 37,71 до 47,01 грн. Середньомісячна заробітна плата водія тролейбуса за 2021 рік складає 15 833 грн і зросте у 2022 році до 17 607 грн», - пояснюють підвищення у міськраді.Запевняють також, що підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах з чотирьох до шести гривень частково вирішить фінансові проблеми, дасть можливість забезпечити належний технічний стан тролейбусів та надання якісних послуг з перевезення пасажирів по місту.