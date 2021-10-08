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У Луцьку зросте вартість проїзду в тролейбусах: рішення приймуть вже завтра

У Луцьку зросте вартість проїзду в тролейбусах: рішення приймуть вже завтра
Вже завтра, 18 січня, Луцька міська рада має намір встановити новий тариф за разовий проїзд у тролейбусах Луцька.

Відповідне питання підготували на розгляд виконкому, повідомляють на сайті Луцькради.

Зокрема, для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» проектом рішення мають встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському тролейбусі у розмірі 6 гривень.

Тариф на проїзд для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації становитиме 3 гривні за наявності учнівського або студентського квитка та відповідного електронного засобу оплати.

У пояснювальній записці до проекту рішення зауважують, що чинний тариф (4 гривні за поїздку) не покриває витрати, необхідні для здійснення пасажирських перевезень.

«Витрати на електричну енергію у плановому тарифі, що споживається на пасажирський рух та інші виробничі потреби, враховані за ціною 5,36 грн/кВт.год, водночас у діючому тарифі вартість електричної енергії становить 2,99 грн, ріст становить 56 %.

Розрахунок фонду оплати праці працівників підприємства здійснений відповідно до діючих на підприємстві тарифних ставок, передбачених Колективним договором, розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2481 грн, який встановлено на загальнодержавному рівні з 1 грудня 2021 року. Розмір тарифної ставки водія тролейбуса зросте з 37,71 до 47,01 грн. Середньомісячна заробітна плата водія тролейбуса за 2021 рік складає 15 833 грн і зросте у 2022 році до 17 607 грн», - пояснюють підвищення у міськраді.

Запевняють також, що підвищення тарифу на проїзд у тролейбусах з чотирьох до шести гривень частково вирішить фінансові проблеми, дасть можливість забезпечити належний технічний стан тролейбусів та надання якісних послуг з перевезення пасажирів по місту.

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Теги: вартість проїзду, тролейбси, Луцьк
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Коментарі 2
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15 грн має бути проїзд в тролейбусі...
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А тепер вже і громадського обговорення не треба, коли Палиця мера курує? Лохів не питають? Правда, Ігорьок 14-відсотковий?
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