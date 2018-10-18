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У Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь

У Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь
У Волинській облдержадміністрації оголосили конкурс на зайняття посади начальника управління у справах молоді та спорту.

Відповідне розпорядження підписав голова ОДА Юрій Погуляйко.

Посадовий оклад начальника обласного управління у справах молоді та спорту становитиме 10 550 гривень, буде також надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці.

Інформацію від кандидатів прийматимуть до 17 год. 15 хв. 26 січня 2022 року.

Претенденти на цю посаду повинні мати вищу освіту за освітнім ступенем не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, а також державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

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Теги: Волинська ОДА, управління, посада
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