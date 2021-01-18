У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО

Сьогодні, 18 січня, православна церква відзначає Водохресний святвечір або, як ще називають у народі, Голодну кутю. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі вже розпочали освячувати воду. Вважається, що завтра з опівночі до опівночі вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.До святого таїнства лучани можуть долучитися протягом 18-19 січня.Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:Сьогодні, 18 січня вже відслужили царські часи, зображальні, вечірню, літургію Василія Великого й звершили велике освячення води на соборному майдані.О 17 годині розпочнеться всенічна.Завтра, 19 січня, о 7 ранку – велике освячення води на соборному майдані, о 7:30 – літургія в нижньому храмі, о 9 ранку – літургія у верхньому храмі, після якої відбудеться хресний хід на Стир і велике освячення води.теж побувало на водосвятті, тож пропонуємо фоторепортаж із таїнства у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.