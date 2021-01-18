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У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО

У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
Сьогодні, 18 січня, православна церква відзначає Водохресний святвечір або, як ще називають у народі, Голодну кутю. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі вже розпочали освячувати воду. Вважається, що завтра з опівночі до опівночі вона набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

До святого таїнства лучани можуть долучитися протягом 18-19 січня.

Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії такий:

Сьогодні, 18 січня вже відслужили царські часи, зображальні, вечірню, літургію Василія Великого й звершили велике освячення води на соборному майдані.
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО


О 17 годині розпочнеться всенічна.

Завтра, 19 січня, о 7 ранку – велике освячення води на соборному майдані, о 7:30 – літургія в нижньому храмі, о 9 ранку – літургія у верхньому храмі, після якої відбудеться хресний хід на Стир і велике освячення води.

У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО


Інформаційне агентство ВолиньPost теж побувало на водосвятті, тож пропонуємо фоторепортаж із таїнства у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО
У головному соборі Луцька освячують воду. ФОТО


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Теги: вода, освячення, собор
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Коментарі 1
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Хто сказав, що це головний собор? Головний- це бляшанка біля Там Таму
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