Для «МакДональдзу» у Луцьку встановили режим роботи на 2022 рік
Сьогодні, 13:25
До 1 січня 2023 року заклад «МакДональдз» з «МакДрайвом», що на території ТРЦ «ПортСіті» працюватиме цілодобово.
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 18 січня.
Із відповідним проханням про встановлення цілодобового режиму звернулося підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».
Виконком погодив прохання, оскільки, за словами директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність «Макдональдзу» у Луцьку в нічний час не надходило.
Зауважимо, що сам ресторан працює із доступом відвідувачів працює із 07:00 до 23:30. Цілодобово ж функціонує лише «МакДрайв».
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Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 18 січня.
Із відповідним проханням про встановлення цілодобового режиму звернулося підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».
Виконком погодив прохання, оскільки, за словами директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність «Макдональдзу» у Луцьку в нічний час не надходило.
Зауважимо, що сам ресторан працює із доступом відвідувачів працює із 07:00 до 23:30. Цілодобово ж функціонує лише «МакДрайв».
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