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Для «МакДональдзу» у Луцьку встановили режим роботи на 2022 рік

Для «МакДональдзу» у Луцьку встановили режим роботи на 2022 рік
До 1 січня 2023 року заклад «МакДональдз» з «МакДрайвом», що на території ТРЦ «ПортСіті» працюватиме цілодобово.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 18 січня.

Із відповідним проханням про встановлення цілодобового режиму звернулося підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».

Виконком погодив прохання, оскільки, за словами директора департаменту економічної політики Бориса Смаля, скарг на діяльність «Макдональдзу» у Луцьку в нічний час не надходило.

Зауважимо, що сам ресторан працює із доступом відвідувачів працює із 07:00 до 23:30. Цілодобово ж функціонує лише «МакДрайв».

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Теги: МакДональдз, Луцьк, графік роботи
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