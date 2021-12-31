Для «МакДональдзу» у Луцьку встановили режим роботи на 2022 рік

До 1 січня 2023 року заклад «МакДональдз» з «МакДрайвом», що на території ТРЦ «ПортСіті» працюватиме цілодобово.Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 18 січня.Із відповідним проханням про встановлення цілодобового режиму звернулося підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД».Виконком погодив прохання, оскільки, за словами директора департаменту економічної політики, скарг на діяльність «Макдональдзу» у Луцьку в нічний час не надходило.Зауважимо, що сам ресторан працює із доступом відвідувачів працює із 07:00 до 23:30. Цілодобово ж функціонує лише «МакДрайв».