Вихованець «Волині» з «ексхрестоносцями» грає в Канаді за ФК «Воркута»

Ряд українських футболістів, причетних до футбольного клубу «Волинь» з Луцька, в Канаді захищають честь команди «Воркута».В Канаді існує футбольний клуб, який носить ім’я російського міста в республіці Комі. Футбольний клуб «Воркута», який базується в місті Торонто, заснований у 2008 році російським емігрантом Ігорем Демічем та його товаришем, який приїхав в Канаду з Узбекистану Самадом Кадировим. Оскільки Ігор Демічев народився у Воркуті, клуб вирішили назвати в честь міста.Кольорами команди є фактично колори російського прапора, але представники клубу пояснюють корпоративні кольори так: червоно-білий - колір Канади, а червоно-синій - колір Торонто.Більшість гравців команди – вихідці з України, хоча є у складі й представники інших національностей, зокрема й росіяни. Проте, за словами керівництва, про політику та про війну на Донбасі в команді не говорять. У складі є кілька гравців, які свого часу грали та були пов’язані з луцькою «Волинню».Одним із ексволинян у складі «Воркути» є. 40-річний уродженець міста Надвірна на івано-франківщині грав відразу за дві волинські команди. З 2002 до 2004 року виступав за луцьку «Волинь». У футболці «хрестоносців» Гальчук зіграв 17 матчів та навіть забив один гол. Крім того, з 2002 по 2004 зіграв 14 матчів за фарм-клуб «Волині» Ковель-Волинь2».У складі канадської «Воркути» є ще один захисник, який одягав футболку «Волині». Це, який є вихованцем волинського футболу і до 2007 року знаходився у системі клубу. Потім перейшов у львівські «Карпати», грав у інших українських командах різного рангу. Заграв Подвірний у Словаччині, Польщі, Німеччині і у 2017 році потрапив у канадську «Воркуту».Свого часу пограв у Луцьку й уродженець міста Дубна. У Луцьку дубенчанин виступав на юнацькому рівні зіграв у 2006-2007 роках. За «Волинь» гравець забив 9 голів у 23 матчах. За даними сайту «Волині», влітку 2007 року Павло у складі збірної Волинської області, сформованої з молодих футболістів «Волині» став переможцем ІІІ-х Всеукраїнських літніх спортивних ігор молоді. У відбірковому турнірі, котрий відбувався наприкінці червня - на початку липня у Луцьку, волиняни впевнено посіли перше місце, а у фіналі, котрий проходив у Києві, перемігши луганців та вінничан, вийшли до фіналу. У вирішальному поєдинку на НСК «Олімпійський» команда здолала киян з рахунком 4:2.У першій лізі чемпіонату України Павло дебютував 4 травня 2008 року в матчі «Волинь» — «Прикарпаття». Усього на професійному рівні за «Волинь» зіграв 18 матчів.Ще один гравець «Воркути» також свого часу був за крок до переходу у «Волинь». Олександр Волчков свого часу знаходився у Луцьку на перегляді, але вразити луцьких тренерів і підписати контракт з командою з берегів Стиру йому не вдалося.