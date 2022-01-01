вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО

Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО
Пориви вітру вночі пошкодили дах Великої хоральної синагоги в обласному центрі Волині.

Про це повідомив головний рабин Луцька Мойше Меір Матусовський.

"Вночі 17 січня пориви вітру пошкодили дах над вежею у Великій хоральній синагозі міста Луцька", - йдеться у дописі рабина.
Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО
Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО

18 січня пошкодження вдалося оперативно усунути.

Очільник іудейської ортодоксальної громади Луцька подякував меру міста Ігорю Поліщуку та головному спеціалісту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Дмитру Сапожнікову, диспетчерській службі міської ради, МНСникам за людяність, підтримку, оперативність та фахове вирішення надзвичайної ситуації.

"Благословіння всім", - написав Мойше Меір Матусовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Населення України зменшилося на понад 380 тисяч
Сьогодні, 03:48
У луцьку бібліотеці – нові книги: читачі знайшли всередині сюрпризи. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Повідомили, коли у 2022 році на Волині відбудеться фестиваль «Княжий»
Сьогодні, 01:13
19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
19 січня на Волині: гортаючи календар 19 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 січня
18 січень, 20:00
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
18 січень, 16:54
Чи здорожчає на Волині хліб Чи здорожчає на Волині хліб
18 січень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
18 січень, 16:54
 1
Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 05:29
 0
Населення України зменшилося на понад 380 тисяч
Сьогодні, 03:48
 0
У луцьку бібліотеці – нові книги: читачі знайшли всередині сюрпризи. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Повідомили, коли у 2022 році на Волині відбудеться фестиваль «Княжий»
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8