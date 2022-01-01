Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО





Про це повідомив головний рабин Луцька Мойше Меір Матусовський.



"Вночі 17 січня пориви вітру пошкодили дах над вежею у Великій хоральній синагозі міста Луцька", - йдеться у дописі рабина.



18 січня пошкодження вдалося оперативно усунути.



Очільник іудейської ортодоксальної громади Луцька подякував меру міста Ігорю Поліщуку та головному спеціалісту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Дмитру Сапожнікову, диспетчерській службі міської ради, МНСникам за людяність, підтримку, оперативність та фахове вирішення надзвичайної ситуації.



"Благословіння всім", - написав Мойше Меір Матусовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пориви вітру вночі пошкодили дах Великої хоральної синагоги в обласному центрі Волині.Про це повідомив головний рабин Луцька"Вночі 17 січня пориви вітру пошкодили дах над вежею у Великій хоральній синагозі міста Луцька", - йдеться у дописі рабина.18 січня пошкодження вдалося оперативно усунути.Очільник іудейської ортодоксальної громади Луцька подякував меру міста Ігорю Поліщуку та головному спеціалісту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Дмитру Сапожнікову, диспетчерській службі міської ради, МНСникам за людяність, підтримку, оперативність та фахове вирішення надзвичайної ситуації."Благословіння всім", - написав Мойше Меір Матусовський.

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