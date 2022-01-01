Сильний вітер зняв частину даху з луцької синагоги. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Пориви вітру вночі пошкодили дах Великої хоральної синагоги в обласному центрі Волині.
Про це повідомив головний рабин Луцька Мойше Меір Матусовський.
"Вночі 17 січня пориви вітру пошкодили дах над вежею у Великій хоральній синагозі міста Луцька", - йдеться у дописі рабина.
18 січня пошкодження вдалося оперативно усунути.
Очільник іудейської ортодоксальної громади Луцька подякував меру міста Ігорю Поліщуку та головному спеціалісту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Дмитру Сапожнікову, диспетчерській службі міської ради, МНСникам за людяність, підтримку, оперативність та фахове вирішення надзвичайної ситуації.
"Благословіння всім", - написав Мойше Меір Матусовський.
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Про це повідомив головний рабин Луцька Мойше Меір Матусовський.
"Вночі 17 січня пориви вітру пошкодили дах над вежею у Великій хоральній синагозі міста Луцька", - йдеться у дописі рабина.
18 січня пошкодження вдалося оперативно усунути.
Очільник іудейської ортодоксальної громади Луцька подякував меру міста Ігорю Поліщуку та головному спеціалісту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Дмитру Сапожнікову, диспетчерській службі міської ради, МНСникам за людяність, підтримку, оперативність та фахове вирішення надзвичайної ситуації.
"Благословіння всім", - написав Мойше Меір Матусовський.
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