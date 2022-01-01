Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли
Сьогодні, 10:40
71-річного Володимира Ткачука із села Грушів Володимир-Волинського району, який знак ще 5 січня, досі шукають.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік і раніше неодноразово зникав. Він має проблеми із пам'яттю.
Декілька днів Володимира Ткачука уся громада розшукувала разом із поліцейськими та рятувальниками. Прочесали значну територію.
Наразі ж активні пошуки із залученням цивільних припинили, поліція продовжує роботу.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, чоловік і раніше неодноразово зникав. Він має проблеми із пам'яттю.
Декілька днів Володимира Ткачука уся громада розшукувала разом із поліцейськими та рятувальниками. Прочесали значну територію.
Наразі ж активні пошуки із залученням цивільних припинили, поліція продовжує роботу.
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