вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли

Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли
71-річного Володимира Ткачука із села Грушів Володимир-Волинського району, який знак ще 5 січня, досі шукають.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, чоловік і раніше неодноразово зникав. Він має проблеми із пам'яттю.

Декілька днів Володимира Ткачука уся громада розшукувала разом із поліцейськими та рятувальниками. Прочесали значну територію.

Наразі ж активні пошуки із залученням цивільних припинили, поліція продовжує роботу.

Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Ткачук, розшук, Грушів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині виявили сказ у ще однієї домашньої тварини
Сьогодні, 11:05
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:55
Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли
Сьогодні, 10:40
У Луцьку 12 будинків, школа та садок – без опалення та гарячої води
Сьогодні, 10:34
На Волині горіла квартира в багатоповерхівці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
«Надії все менше»: волиняни прочісують кілометри в пошуках зниклого пенсіонера «Надії все менше»: волиняни прочісують кілометри в пошуках зниклого пенсіонера
12 січень, 12:11
Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини
18 січень, 13:18
Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому
16 січень, 11:05
У громаді на Волині добровольці призупинили пошуки зниклого пенсіонера У громаді на Волині добровольці призупинили пошуки зниклого пенсіонера
14 січень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада дозволила казино в центрі міста рік працювати цілодобово
18 січень, 16:54
 1
До Луцька їде міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцьку просять змінити схему руху автобуса №104 в Кульчин
Сьогодні, 11:45
 0
У селищі на Волині виявили сказ у ще однієї домашньої тварини
Сьогодні, 11:05
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:55
 0
Медіа
відео
1/8