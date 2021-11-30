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До Луцька їде міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

До Луцька їде міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет
20 січня відкриють оновлений спорткомлекс ЛНТУ. Участь у відкритті модернізованого спортивного комплексу візьмуть міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про це йдеться на сайті вишу.

Окрім міністра участь у відкритті візьмуть голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, Луцький міський голова Ігор Поліщук, духовенство, народні депутати.

Захід відбудеться 20 січня о 12:30 у приміщенні спорткомплексу, вул.Львівська, 75.

Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі ЛНТУ відбувалася у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

У ході робіт було перекрили дах, утеплили та оздобили фасад приміщення, здійснили реконструкцію басейну. Крім того, здійснили модернізацію стадіону з біговими доріжками, футбольним полем, спортивним устаткуванням для проведення змагань з легкої атлетики.

Загальна кошторисна вартість робіт – 21,5 млн грн, з яких 19,4 млн грн. – кошти ДФРР, 2,1 млн.грн - кошти обласного бюджету.

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Теги: Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України, ЛНТУ, Луцьк
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