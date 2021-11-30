До Луцька їде міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет

20 січня відкриють оновлений спорткомлекс ЛНТУ. Участь у відкритті модернізованого спортивного комплексу візьмуть міністр освіти і науки УкраїниПро це йдеться на сайті вишу.Окрім міністра участь у відкритті візьмуть голова Волинської ОДА, голова Волинської обласної ради, Луцький міський голова, духовенство, народні депутати.Захід відбудеться 20 січня о 12:30 у приміщенні спорткомплексу, вул.Львівська, 75.Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури на базі ЛНТУ відбувалася у рамках програми Президента України«Велике будівництво».У ході робіт було перекрили дах, утеплили та оздобили фасад приміщення, здійснили реконструкцію басейну. Крім того, здійснили модернізацію стадіону з біговими доріжками, футбольним полем, спортивним устаткуванням для проведення змагань з легкої атлетики.Загальна кошторисна вартість робіт – 21,5 млн грн, з яких 19,4 млн грн. – кошти ДФРР, 2,1 млн.грн - кошти обласного бюджету.