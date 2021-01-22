Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО

Сьогодні, 19 січня, православні християни святкують «третій празник» - Водохреще або, як ще називають, Хрещення Господнє чи Богоявлення. Свято завершує цикл новорічно-різдвяного періоду.Одна з традицій цього свята - хресна хода до водохресної ополонки, і масове купання в ній.Лучани й цьогоріч охоче долучилися до такого дійства, бо ж вважають, що вода, освячена 18 і 19 січня, має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.Вранці у кафедральному соборі Святої Трійці відслужили літургію та освятили воду. Після того віряни хресним ходом прямували вулицями Луцька до Стиру.До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря становила -4°С. Найморозніше на Водохреще було 1942 року, тоді ртутний стовпчик опустився до 23°С.зафіксувало моменти освячення води у Стиру та пірнання лучан у крижану купіль, тож як це було – дивіться у фоторепортажі.