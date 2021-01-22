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Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО

Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 19 січня, православні християни святкують «третій празник» - Водохреще або, як ще називають, Хрещення Господнє чи Богоявлення. Свято завершує цикл новорічно-різдвяного періоду.

Одна з традицій цього свята - хресна хода до водохресної ополонки, і масове купання в ній.

Лучани й цьогоріч охоче долучилися до такого дійства, бо ж вважають, що вода, освячена 18 і 19 січня, має неймовірну силу: нею окроплюють храми та домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

Вранці у кафедральному соборі Святої Трійці відслужили літургію та освятили воду. Після того віряни хресним ходом прямували вулицями Луцька до Стиру.

Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО


До слова, пірнати в ополонку сьогодні не надто холодно, адже температура повітря становила -4°С. Найморозніше на Водохреще було 1942 року, тоді ртутний стовпчик опустився до 23°С.

Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало моменти освячення води у Стиру та пірнання лучан у крижану купіль, тож як це було – дивіться у фоторепортажі.

Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО
Із хресним ходом і пірнанням у Стир: лучани святкують Водохреще. ФОТО


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Теги: ополонка, Водохреще, Стир
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Коментарі 2
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який сором...голими бігати перед людьми ...з целюлітом
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Миттям с*аки гріхи не змиєш.
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