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У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover

У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover
У Луцьку муніципали покарали водія елітного Range Rover за паркування на газоні

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

«Вулиця Шопена, 22. Майстер-клас з паркування на газоні від водія автомобіля Range Rover і штраф 340 грн за порушення п. 15.10 «є» ПДР», – йдеться у дописі.
У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover

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Теги: штраф, муніципали, водій, Луцьк, неправильне паркування
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