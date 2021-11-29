У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover





Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



«Вулиця Шопена, 22. Майстер-клас з паркування на газоні від водія автомобіля Range Rover і штраф 340 грн за порушення п. 15.10 «є» ПДР», – йдеться у дописі.



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