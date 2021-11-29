У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover
Сьогодні, 14:52
У Луцьку муніципали покарали водія елітного Range Rover за паркування на газоні
Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
«Вулиця Шопена, 22. Майстер-клас з паркування на газоні від водія автомобіля Range Rover і штраф 340 грн за порушення п. 15.10 «є» ПДР», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
«Вулиця Шопена, 22. Майстер-клас з паркування на газоні від водія автомобіля Range Rover і штраф 340 грн за порушення п. 15.10 «є» ПДР», – йдеться у дописі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів
Сьогодні, 15:10
У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover
Сьогодні, 14:52
На Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 18 міст почали вводити бустерну дозу: серед – них Ковель
Сьогодні, 14:09
Медіа