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Обстріл польського консульства у Луцьку: чи завершилася історія і чим

Обстріл польського консульства у Луцьку: чи завершилася історія і чим
Ще 29 березня 2017 року (тобто майже 5 років тому) у Луцьку сталася подія, яку тобі вважали резонансом міжнародного рівня – у Генеральне консульство Республіки Польща влучив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Тоді про цей факт написали чи не усі українські і величезна кількість іноземних засобів масової інформації.

Розслідувати справу взялася Служба безпеки України, адже подію розцінювали як теракт. Доповідали про наявність декількох версій і навіть називали ім’я замовника. Утім згодом суспільна увага до цього інциденту зменшилася, а інформація про подальший розвиток подій і зовсім канула в Лету.

Що відомо про цей інцидент сьогодні, намагалося з’ясувати Інформаційне агентство ВолиньPost.

Найперше – ми звернулися за коментарем до Служби безпеки України. Але з’ясувалося, що з часом провадження було перекваліфіковане прокуратурою і далі його як справу про пошкодження майна розслідували вже у поліції.

Обстріл польського консульства у Луцьку: чи завершилася історія і чим


Ще у грудні 2017 року тодішній керівник Луцького міськвідділку поліції Олег Кічук заявив, що справа щодо обстрілу Генерального Консульства Республіки Польщі у Луцьку виходить на фінішну пряму.

Щоправда, про результати досі не було відомо. Тож ми звернулися за коментарем і до поліції. Тут нам повідомили, що провадження досі не закрите, а підозри нікому не оголошені. Тож, ймовірно, тих, хто обстріляв консульство з гранатомета, вже не знайдуть, а резонанс «міжнародного масштабу» стане однією з вже нікому непотрібних і нецікавих історій.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ОБСТРІЛ КОНСУЛЬСТВА ПОЛЬЩІ

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Теги: Генконсульство, Польща, обстріл, СБУ
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