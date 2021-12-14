У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі

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16-річному Дмитру Рудюку, який влетів у натовп людей на Соборності, інкримінуватимуть ще й інші злочини.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зокрема, видання володіє інформацією про те, що ще до скоєння страшної аварії на Соборності Дмитро Рудюк вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone.
Окрім того, хлопцеві інкримінують і угон автомобіля. Вітчим Рудюка, на чиєму автомобілі він і скоїв аварію, дав свідчення про те, що не давав йому дозволу кермувати його автомобілем. Тож, такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як угон.
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Ймовірно, найближчим часом хлопцеві оголосять нову підозру.
Наразі ж 16-річний винуватець ДТП перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Зокрема, видання володіє інформацією про те, що ще до скоєння страшної аварії на Соборності Дмитро Рудюк вчинив розбій – застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone.
Окрім того, хлопцеві інкримінують і угон автомобіля. Вітчим Рудюка, на чиєму автомобілі він і скоїв аварію, дав свідчення про те, що не давав йому дозволу кермувати його автомобілем. Тож, такі дії хлопця правоохоронці тепер розцінюють як угон.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Машиною їздив лише в комп'ютерних іграх, – мама 16-річного лучанина, який влетів у натовп людей на Соборності
Ймовірно, найближчим часом хлопцеві оголосять нову підозру.
Наразі ж 16-річний винуватець ДТП перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Дмитро Рудюк на автомобілі Renault Megane, тікаючи від патрульних разом з друзями, влетів у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімацію потрапила 39-річна лучанка Олена Коломійчук, в лікарні опинився і її 5-річний син, ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались. 5-річний хлопчик невдовзі одужав і його виписали з лікарні, а його мама, на жаль, померла в лікарні у ніч на 2 січня.
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