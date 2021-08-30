Майже 100 вчителів з Волині зможуть пройти сертифікацію у 2022: що це і для чого

Три роки (2019 – 2021) реалізації пілотного проєкту сертифікації педагогічних працівників – позаду. Сертифікація вчителів стала одним з багатьох чинників підвищення якості освіти.Цьогоріч 2500 вчителів початкових класів закладів освіти України матимуть можливість проаналізувати методику своєї роботи, зрозуміти вектори професійної діяльності, спробувати власні сили, пройшовши сертифікацію, повідомляє Управління Державної служби якості освіти у Волинській області.Інформують, що сертифікація – це зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей педагога та його практичних умінь, що здійснюється Державною службою якості освіти та її територіальними органами, Українським центром оцінювання якості освіти.Щоб охопити всі регіони України, Міністерство освіти і науки України визначило максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей на пропорційних засадах (залежно від наявної кількості вчителів початкової школи), зокрема квота для Волині – 96 місць.Ця процедура відбувається щорічно і складається з трьох етапів: незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи педагогів. Слід зауважити, що реєстрація триватиме упродовж 4‒17 квітня 2022 року включно. Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, учителі беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.Проходження сертифікації зараховують як атестацію педагогічного працівника, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Сертифіковані педагогічні працівники отримують щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката.