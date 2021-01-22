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Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО

Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
До Дня Соборності України у Луцьку створили живий «ланцюг єднання».

Сотні лучан сформували ланцюг за допомогою 200-метрового прапора від Театрального майдану і майже до кінця вулиці Лесі Українки.

У заході, мета якого - показати, що Україна неділима, взяли участь студенти, депутати, громадські активісти та усі небайдужі до української історії жителі міста.

На завершення дійства його учасники спільно заспівали Гімн України.

Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО
Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО


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Теги: День Соборності
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