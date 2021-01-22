Сотні лучан створили живий «ланцюг єднання». ФОТО





Сотні лучан сформували ланцюг за допомогою 200-метрового прапора від Театрального майдану і майже до кінця вулиці Лесі Українки.



У заході, мета якого - показати, що Україна неділима, взяли участь студенти, депутати, громадські активісти та усі небайдужі до української історії жителі міста.



На завершення дійства його учасники спільно заспівали Гімн України.







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