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У Луцьку археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів. ФОТО

У Луцьку археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів. ФОТО
В останні дні 2021 року Волинська археологічна експедиція Охоронної археологічної служби України провела наукову археологічну експертизу в центральній частині міста Луцька по вулиці Ярощука, 12.

Про це на своїй Facebook-сторінці розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

«Лучанами віддавна маркувалась ця територія по цікавому зразку садиби періоду Волинського воєводства, знесеній у квітні 2021 року. Археологічно, згідно чинного Історико-архітектурного опорного плану міста Луцька, ця територія відноситься до Зони охорони археологічно цінного культурного шару ІІ категорії», - написав Баюк.

Двома розвідковими шурфами прослідкували первісну топографію ділянки, стратиграфію культурного шару, виявили матеріали ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часу.

Справжнім відкриттям стали фрагменти кераміки ранньозалізного часу, майстерно реставровані до цілих форм колегою Олексієм Войтюком. За словами Баюка, знахідки імовірно належать скіфського періоду, що датується серединою І тисячоліття до нашої ери.

«Наступні дослідження ще попереду, однак на даний час підтверджено заселення первісного вододільного пагорба між Стиром та Сапалаївкою та необхідність археологічного супроводу робіт в межах історичного ядра міста Луцька», - йдеться у повідомленні.
У Луцьку археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів. ФОТО
У Луцьку археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів. ФОТО

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Теги: кераміка скіфських часів, Луцьк
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