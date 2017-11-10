Лікарка, будівельник, донор та інші: кому з волинян Зеленський дав звання заслужених. ІМЕНА

З нагоди Дня Соборності України президентвідзначив чимало українців державними нагородами, серед них – і волиняни.Про це йдеться у відповідному указі глави держави.Зокрема, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент нагородивголову ради громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія"Інші ж волиняни отримали звання заслужених.Так, державну нагороду «Заслужений лікар України» отримала генеральний директоров комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства" Волинської обласної радиЗвання «Заслужений будівельник України» отримав директор товариства "ДОФ Арбо"Заслуженим донором України став робітник з обслуговування та ремонту шкільних приміщень гімназії № 1 міста КіверціГоловному агрономові фермерського господарства "Перлина Турії"президент присвоїв звання «Заслужений працівник сільського господарства України».Заступниця директора департаменту соціальної політики Волинської ОДАстала заслуженим працівником соціальної сфери України.Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли першому заступникові голови громадської організації "Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо "України"Окрім того, уродженець Горохівщини, а тепер киянин, який працює заступником директора, художнім керівником Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва отримав звання «Заслужений працівник культури України».