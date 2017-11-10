Лікарка, будівельник, донор та інші: кому з волинян Зеленський дав звання заслужених. ІМЕНА
Сьогодні, 13:03
З нагоди Дня Соборності України президент Володимир Зеленський відзначив чимало українців державними нагородами, серед них – і волиняни.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Зокрема, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент нагородив
голову ради громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан.
Інші ж волиняни отримали звання заслужених.
Так, державну нагороду «Заслужений лікар України» отримала генеральний директоров комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства" Волинської обласної ради Ірина Горавська.
Звання «Заслужений будівельник України» отримав директор товариства "ДОФ Арбо" Анатолій Бусько.
Заслуженим донором України став робітник з обслуговування та ремонту шкільних приміщень гімназії № 1 міста Ківерці Юрій Бузан.
Головному агрономові фермерського господарства "Перлина Турії" Петру Якимовичу президент присвоїв звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Заступниця директора департаменту соціальної політики Волинської ОДА Оксана Гобод стала заслуженим працівником соціальної сфери України.
Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли першому заступникові голови громадської організації "Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо "України" Василю Авраменку.
Окрім того, уродженець Горохівщини, а тепер киянин Богдан Собуцький, який працює заступником директора, художнім керівником Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва отримав звання «Заслужений працівник культури України».
На головному фото - Ірина Горавська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Зокрема, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент нагородив
голову ради громадської організації "Члени родин загиблих в АТО "Надія" Любов Карабан.
Інші ж волиняни отримали звання заслужених.
Так, державну нагороду «Заслужений лікар України» отримала генеральний директоров комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства" Волинської обласної ради Ірина Горавська.
Звання «Заслужений будівельник України» отримав директор товариства "ДОФ Арбо" Анатолій Бусько.
Заслуженим донором України став робітник з обслуговування та ремонту шкільних приміщень гімназії № 1 міста Ківерці Юрій Бузан.
Головному агрономові фермерського господарства "Перлина Турії" Петру Якимовичу президент присвоїв звання «Заслужений працівник сільського господарства України».
Заступниця директора департаменту соціальної політики Волинської ОДА Оксана Гобод стала заслуженим працівником соціальної сфери України.
Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» присвоїли першому заступникові голови громадської організації "Волинська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства "Динамо "України" Василю Авраменку.
Окрім того, уродженець Горохівщини, а тепер киянин Богдан Собуцький, який працює заступником директора, художнім керівником Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва отримав звання «Заслужений працівник культури України».
На головному фото - Ірина Горавська
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Лікарка, будівельник, донор та інші: кому з волинян Зеленський дав звання заслужених. ІМЕНА
Сьогодні, 13:03
У «Дії» з'явиться послуга «єЗахист»
Сьогодні, 12:30
Ковід на Волині за добу: де і скільки нових заражених виявили
Сьогодні, 10:50
У пожежі в Луцькому районі загинула людина
Сьогодні, 10:28
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:11
Медіа