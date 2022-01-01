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Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня

Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня
Пошуки Володимира Ткачука із села Грушів Володимир-волинського району досі тривають.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Нагадаємо, розшукуваний Володимир Ткачук - 1951 року народження, чоловік зник ще 5 січня.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік зникав вже неодноразово, був у місті Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Друзів та родичів у чоловіка немає. Мобільного телефону ніколи не мав. У чоловіка проблеми із пам'яттю (може забути, де проживає).

Прикмети: ріст 170см, тілобудова середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх. Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.

Чоловіка шукали поліцейські разом з громадою у лісі, полі, на березі, в закинутих будинках.

Будь-яку інформацію з приводу місця перебування Володимира Лук'яновича Ткачука правоохоронці просять повідомляти за номерами телефонів 0634661066;050207720; 0973329243 або 102.

Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня

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Теги: Володимир Ткачук, розшук
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