Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня

Пошукиіз села Грушів Володимир-волинського району досі тривають.Про цеповідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Нагадаємо, розшукуваний Володимир Ткачук - 1951 року народження,Як повідомляють правоохоронці, чоловік зникав вже неодноразово, був у місті Сокаль Львівської області (йшов через ліс, шукав гриби, проживав у жителів навколишніх сіл). Друзів та родичів у чоловіка немає. Мобільного телефону ніколи не мав. У чоловіка проблеми із пам'яттю (може забути, де проживає).Прикмети: ріст 170см, тілобудова середня, колір волосся сивий. Особливі прикмети: на грудях, біля ребер має пухлинку розміром з «волоський» горіх. Одягнений в шапку-вушанку чорного кольору, куртка коричневого кольору з хутряним коміром, чорні штани, чоботи сніготопи, кофта сірого кольору, байкова сорочка в клітку.Чоловікау лісі, полі, на березі, в закинутих будинках.Будь-яку інформацію з приводу місця перебування Володимира Лук'яновича Ткачука правоохоронці просять повідомляти за номерами телефонів 0634661066;050207720; 0973329243 або 102.