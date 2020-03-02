21-річна бандуристка з Волині взяла участь у «Голосі країни». ВІДЕО

21-річназ Ковеля взяла участь у сліпих прослуховуваннях в першому випуску 12-го сезону телешоу «Голосу країни» і виконала пісню «Fortepiano», граючи на бандурі.Ефір вийшов на екрани вчора, 23 січня, на каналі «1+1»."Для мене цей проект є не тільки важливим для того, щоб я могла себе заявити як українська співачка, а ще для того, щоб я змогла продовжити спадщину мого прадіда. Дідусь мій грав на скрипці, а батьки мене віддали на бандуру. Саме з бандури все почалося: вся українська душа, вся музика. Я просто тут виконую свою місію", - каже дівчина.Усі члени журі були заслухані ніжним виконанням пісні, проте ніхто з них не повернувся, аби запросити ковельчанку у свою команду.відзначив, що виконання разом із грою на бандурі було дуже красивим."Мені не вистачило впевненості володіння вашим голосом", - сказаві зауважив, що без інструменту дівчина, можливо, почувалася б вільніше.