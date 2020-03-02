21-річна бандуристка з Волині взяла участь у «Голосі країни». ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
21-річна Ярина Солоненко з Ковеля взяла участь у сліпих прослуховуваннях в першому випуску 12-го сезону телешоу «Голосу країни» і виконала пісню «Fortepiano» Христини Соловій, граючи на бандурі.
Ефір вийшов на екрани вчора, 23 січня, на каналі «1+1».
"Для мене цей проект є не тільки важливим для того, щоб я могла себе заявити як українська співачка, а ще для того, щоб я змогла продовжити спадщину мого прадіда. Дідусь мій грав на скрипці, а батьки мене віддали на бандуру. Саме з бандури все почалося: вся українська душа, вся музика. Я просто тут виконую свою місію", - каже дівчина.
Усі члени журі були заслухані ніжним виконанням пісні, проте ніхто з них не повернувся, аби запросити ковельчанку у свою команду.
Потап відзначив, що виконання разом із грою на бандурі було дуже красивим.
"Мені не вистачило впевненості володіння вашим голосом", - сказав Святослав Вакарчук і зауважив, що без інструменту дівчина, можливо, почувалася б вільніше.
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Ефір вийшов на екрани вчора, 23 січня, на каналі «1+1».
"Для мене цей проект є не тільки важливим для того, щоб я могла себе заявити як українська співачка, а ще для того, щоб я змогла продовжити спадщину мого прадіда. Дідусь мій грав на скрипці, а батьки мене віддали на бандуру. Саме з бандури все почалося: вся українська душа, вся музика. Я просто тут виконую свою місію", - каже дівчина.
Усі члени журі були заслухані ніжним виконанням пісні, проте ніхто з них не повернувся, аби запросити ковельчанку у свою команду.
Потап відзначив, що виконання разом із грою на бандурі було дуже красивим.
"Мені не вистачило впевненості володіння вашим голосом", - сказав Святослав Вакарчук і зауважив, що без інструменту дівчина, можливо, почувалася б вільніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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