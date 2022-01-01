Чи є вже на Волині Омікрон
Сьогодні, 13:26
Декілька днів тому у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що штам коронавірусу Омікрон зафіксували вже у 10 областях України.
Йдеться, зокрема, про Київську, Дніпропетровську, Житомирську, Одеську, Полтавську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку і Херсонську області.
Зважаючи на стрімке поширення штаму, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, чи виявляють епідеміологи Омікрон вже і на Волині.
У коментарі виданню у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що офіційно штам Омікрон на території нашої області ще не зареєстрований, але є підстави вважати, що він вже активно циркулює на Волині.
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Ірина Єнжиєвська зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Щоправда, наразі тут здійснюють секвенування біоматеріалу із тих регіонів України, де наразі відбувається найшвидше поширення коронавірусу і фіксують велику кількість нових спалахів. На Волині ситуація контрольована, біоматеріал у референт-лабораторію ЦГЗ ще не надсилали.
«Хоч ми ще не маємо офіційного підтвердження циркуляції Омікрону на Волині, дані епіднагляду вже свідчать про те, що активне його поширення вже відбувається. Велика кількість волинян зараз хворіє другий раз, а це свідчить про те, що люди не мали імунітету до Омікрону. Більше того, хворіє чимала кількість дітей і молоді, а для цього штаму характерне активне поширення у цих вікових групах», - розповідає Ірина Єнжиєвська.
Вона додає, що у Львівській області, з якою межує Волинь, вже офіційно підтвердили Омікрон. Оскільки він передається значно швидше, ніж Дельта, тож, ймовірно, вже встиг вразити і нашу область.
Ірина Єнжиєвська наголошує: ситуація із поширенням коронавірусу на Волині станом на 24 січня – контрольована.
За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться, зокрема, про Київську, Дніпропетровську, Житомирську, Одеську, Полтавську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку і Херсонську області.
Зважаючи на стрімке поширення штаму, Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, чи виявляють епідеміологи Омікрон вже і на Волині.
У коментарі виданню у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що офіційно штам Омікрон на території нашої області ще не зареєстрований, але є підстави вважати, що він вже активно циркулює на Волині.
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Ірина Єнжиєвська зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Щоправда, наразі тут здійснюють секвенування біоматеріалу із тих регіонів України, де наразі відбувається найшвидше поширення коронавірусу і фіксують велику кількість нових спалахів. На Волині ситуація контрольована, біоматеріал у референт-лабораторію ЦГЗ ще не надсилали.
«Хоч ми ще не маємо офіційного підтвердження циркуляції Омікрону на Волині, дані епіднагляду вже свідчать про те, що активне його поширення вже відбувається. Велика кількість волинян зараз хворіє другий раз, а це свідчить про те, що люди не мали імунітету до Омікрону. Більше того, хворіє чимала кількість дітей і молоді, а для цього штаму характерне активне поширення у цих вікових групах», - розповідає Ірина Єнжиєвська.
Вона додає, що у Львівській області, з якою межує Волинь, вже офіційно підтвердили Омікрон. Оскільки він передається значно швидше, ніж Дельта, тож, ймовірно, вже встиг вразити і нашу область.
Ірина Єнжиєвська наголошує: ситуація із поширенням коронавірусу на Волині станом на 24 січня – контрольована.
За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки навчальних закладів на Волині досі – на «дистанційці»
Сьогодні, 13:55
Що робити, якщо виник борг за газ
Сьогодні, 13:39
Чи є вже на Волині Омікрон
Сьогодні, 13:26
У місті на Волині на вихідних затримали п'яних водіїв та злочинця, який був у розшуку. ФОТО
Сьогодні, 13:22
На зупинці у Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 12:50
Медіа