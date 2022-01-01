Чи є вже на Волині Омікрон

Декілька днів тому у Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що штам коронавірусу Омікрон зафіксували вже у 10 областях України.Йдеться, зокрема, про Київську, Дніпропетровську, Житомирську, Одеську, Полтавську, Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку і Херсонську області.Зважаючи на стрімке поширення штаму,поцікавилося, чи виявляють епідеміологи Омікрон вже і на Волині.У коментарі виданню у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, що офіційно штам Омікрон на території нашої області ще не зареєстрований, але є підстави вважати, що він вже активно циркулює на Волині.Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворюваньзауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Щоправда, наразі тут здійснюють секвенування біоматеріалу із тих регіонів України, де наразі відбувається найшвидше поширення коронавірусу і фіксують велику кількість нових спалахів. На Волині ситуація контрольована, біоматеріал у референт-лабораторію ЦГЗ ще не надсилали.«Хоч ми ще не маємо офіційного підтвердження циркуляції Омікрону на Волині, дані епіднагляду вже свідчать про те, що активне його поширення вже відбувається. Велика кількість волинян зараз хворіє другий раз, а це свідчить про те, що люди не мали імунітету до Омікрону. Більше того, хворіє чимала кількість дітей і молоді, а для цього штаму характерне активне поширення у цих вікових групах», - розповідає Ірина Єнжиєвська.Вона додає, що у Львівській області, з якою межує Волинь, вже офіційно підтвердили Омікрон. Оскільки він передається значно швидше, ніж Дельта, тож, ймовірно, вже встиг вразити і нашу область.Ірина Єнжиєвська наголошує: ситуація із поширенням коронавірусу на Волині станом на 24 січня – контрольована.За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.