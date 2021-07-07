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Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО

Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО
Лучанин Юрій Лотиш зробив незвичайну пропозицію руки і серця своїй коханій, з якою разом вони вже майже 7 років.

Чоловік освідчився під час хокейного матчу на ковзанці «Снігова Королева», а допомогли йому у цьому друзі з команди та рідна сестра дівчини.

Про історію свого кохання і освідчення Юрій Лотиш розповів Інформаційному агентству ВолиньPost.

У свої майже 52 роки Юрій Лотиш, який працює у луцькому житлово-комунальному підприємстві №3 і грає за хокейний клуб «Ковель», любить активний спосіб життя та романтику. Тож вирішив поєднати ці два вподобання і зробити приємнійсть своїй коханій на ім'я Леся.

«12 травня буде 7 років, як ми разом. Коли ми познайомилися, я подумав: яка ж гарна дівчина, яка фігура!», – пригадує пан Юрій.

Через деякий час після знайомства стали жити разом. Тепер же серце підказало зробити такий зворушливий і серйозний крок – освідчитися і узаконити стосунки.

Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО


«Я таке люблю. Я придумав ідею, обговорив її з сестрою моєї дружини. Ми разом замовили музику, вибрали каблучку для Лесі, я вибрав квіти – білі троянди. Хлопці з команди погодилися допомогти, і кожен дарував дружині квітку», – розповідає про освідчення хокеїст.

Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО


Він додає: молодь, на жаль, не часто вдається до романтичних вчинків, а ще, маючи чудову площадку для гри у хокей, – рідко грає.

Сам же Юрій Лотиш, який тепер грає за хокейний клуб «Ковель», 5 років грав за команду «Червоноград».

Бажаємо парі кохання та сімейної злагоди!



Фото та відео – Юлії Бабіч.

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Теги: Юрій Лотиш, хокей, освідчення, кохання
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