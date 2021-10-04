Скандал із ромами у Торчині: суд таки визнав, що селищний голова нічого не порушував

Юрія Кревського, визнали винним через розголошення персональних даних ромів.



Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року у селі Торчин, що у Луцькому районі,



Згодом роми на колінах вибачалися перед всією громадою, а сам атовець писати заяву про побиття відмовився. Історія, щоправда, набула чималого розголосу.



Пізніше на офіційній сторінці Торчинської селищної ради опублікували відеозвернення Юрія Кревського до правоохоронних органів, у якому він повідомив адресу розбійників. Згодом учасники АТО знайшли нападників та змусили їх привселюдно вибачитись.



Регіональна представниця уповноваженої з прав людини у Волинській області Любов Сітовська після такого звернення Юрія Кревського подала на нього позов до суду. Мовляв, той висловився дещо некоректно, а отже розпалив ненависть та нетерпимість до осіб іншої національності. За її словами, родина ромів з метою безпеки змушена була тікати із селища.



Зрештою, суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Олексюквизнав селищного голову винним у порушенні частини 4 статті 188-39 КУпАП (порушення законодавства у сфері персональних даних) та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.



Згодом на захист Кревського стали навіть депутати Волинської обласної ради. Зокрема, депутат Юрій Харченко з трибуни заявив, що не розуміє таку позицію Сітовської і вимагає, аби її запросили в облраду відзвітуватися щодо пріоритетів у захисті прав волинян. Його підтримали і інші обранці.



Натомість сам Кревський вирішив продовжувати відстоювати свою позицію у судовому порядку.



Адвокат Юрія Кревського Роман Сидорук подав апеляцію. За його словами, рішення суду першої інстанції необґрунтоване та незаконне, адже суд належним чином обставини правопорушення не з’ясував. Окрім того, суд не зауважив той факт, що Кревський у своєму відеозверненні зачитував заяву до правоохоронних органів, а адреса, зазначена у відео, не стосувалась конкретних осіб та не є місцем їхнього проживання. Будинок, що розташований за тією адресою, належить особам, які померли, і заповіту не залишили.



Відтак у зв’язку з відсутністю правопорушень у діях Юрія Кревського, суддя Василь Подолюк скарги апелянта врахував і скасував постанову Луцького міськрайонного суду Волинської області. Провадження у справі закрили. Рішення апеляційної інстанції оскарженню вже не підлягає.



«У тій ситуації я намагався оперативно зреагувати, залучити усі законні засоби і методи, аби якнайшвидше залагодити конфлікт, а у відповідь ще й отримав судову справу. Суд поставив логічну крапку, рухаємось далі», – прокоментував Юрій Кревський Інформаційному агентству ВолиньPost після завершення судових баталій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Волинської області через відсутність належних доказів скасував постанову Луцького міськрайонного суду, в якій голову Торчинської селищної ради, визнали винним через розголошення персональних даних ромів.Нагадаємо, 3 жовтня 2021 року у селі Торчин, що у Луцькому районі, розгорівся скандал через ромів , які жорстоко побили військового.Згодом роми на колінах вибачалися перед всією громадою, а сам атовець писати заяву про побиття відмовився. Історія, щоправда, набула чималого розголосу.Пізніше на офіційній сторінці Торчинської селищної ради опублікували відеозвернення Юрія Кревського до правоохоронних органів, у якому він повідомив адресу розбійників. Згодом учасники АТО знайшли нападників та змусили їх привселюдно вибачитись.Регіональна представниця уповноваженої з прав людини у Волинській областіпісля такого звернення Юрія Кревського подала на нього позов до суду. Мовляв, той висловився дещо некоректно, а отже розпалив ненависть та нетерпимість до осіб іншої національності. За її словами, родина ромів з метою безпеки змушена була тікати із селища.Зрештою, суддя Луцького міськрайонного судувизнав селищного голову винним у порушенні частини 4 статті 188-39 КУпАП (порушення законодавства у сфері персональних даних) та призначив йому штраф 5,1 тис. грн.Згодом на захист Кревського стали навіть депутати Волинської обласної ради. Зокрема, депутатз трибуни заявив, що не розуміє таку позицію Сітовської і вимагає, аби її запросили в облраду відзвітуватися щодо пріоритетів у захисті прав волинян. Його підтримали і інші обранці.Натомість сам Кревський вирішив продовжувати відстоювати свою позицію у судовому порядку.Адвокат Юрія Кревськогоподав апеляцію. За його словами, рішення суду першої інстанції необґрунтоване та незаконне, адже суд належним чином обставини правопорушення не з’ясував. Окрім того, суд не зауважив той факт, що Кревський у своєму відеозверненні зачитував заяву до правоохоронних органів, а адреса, зазначена у відео, не стосувалась конкретних осіб та не є місцем їхнього проживання. Будинок, що розташований за тією адресою, належить особам, які померли, і заповіту не залишили.Відтак у зв’язку з відсутністю правопорушень у діях Юрія Кревського, суддяскарги апелянта врахував і скасував постанову Луцького міськрайонного суду Волинської області. Провадження у справі закрили. Рішення апеляційної інстанції оскарженню вже не підлягає.«У тій ситуації я намагався оперативно зреагувати, залучити усі законні засоби і методи, аби якнайшвидше залагодити конфлікт, а у відповідь ще й отримав судову справу. Суд поставив логічну крапку, рухаємось далі», – прокоментував Юрій Кревськийпісля завершення судових баталій.

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