На Волині – смертельна автотроща . ФОТО

У автотрощі на Волині травмувалися люди, один з потерпілих загинув.Про церозповіли у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що автопригода пригода трапилася сьогодні, 25 січня, близько 11 години ранку поблизу села Губин Володимир-Волинського району.За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Fiat Ducato, за кермом якого перебував 49-річний житель Нововолинська.Внаслідок ДТП загинув 37-річний пасажир Volkswagen Passat, ще одна пасажирка, 18-річна жителька Володимира, отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.Також нині у лікарні перебувають і обидва водії транспортних засобів. На місці працює поліція, з’ясовуються усі обставини трагедії.