На Волині – смертельна автотроща . ФОТО
Сьогодні, 13:09
У автотрощі на Волині травмувалися люди, один з потерпілих загинув.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що автопригода пригода трапилася сьогодні, 25 січня, близько 11 години ранку поблизу села Губин Володимир-Волинського району.
За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Fiat Ducato, за кермом якого перебував 49-річний житель Нововолинська.
Внаслідок ДТП загинув 37-річний пасажир Volkswagen Passat, ще одна пасажирка, 18-річна жителька Володимира, отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.
Також нині у лікарні перебувають і обидва водії транспортних засобів. На місці працює поліція, з’ясовуються усі обставини трагедії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що автопригода пригода трапилася сьогодні, 25 січня, близько 11 години ранку поблизу села Губин Володимир-Волинського району.
За попередньою інформацією, 35-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Fiat Ducato, за кермом якого перебував 49-річний житель Нововолинська.
Внаслідок ДТП загинув 37-річний пасажир Volkswagen Passat, ще одна пасажирка, 18-річна жителька Володимира, отримала тілесні ушкодження. Її доставили у лікарню.
Також нині у лікарні перебувають і обидва водії транспортних засобів. На місці працює поліція, з’ясовуються усі обставини трагедії.
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