Депутат Волиньради претендує на крісло одного з начальників в ОДА

Андрій Мельник претендує на посаду начальника управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.



Про це свідчить електронна декларація, яку Андрій Мельник оприлюднив як кандидат на цю посаду.



Чи є інші учасники конкурсу на зайняття цієї посади, наразі невідомо. Але прийом документів від претендентів офіційно ще триває.



Варто зазначити, з 2004 по 2008 рік Андрій Мельник був керівником відділу по роботі з молоддю Волинського обласного філіалу Партії регіонів.



З 2008 року - заступник голови Волинської обласної організації Партії регіонів з організаційної роботи.



Член Партії регіонів з 2002 року.



У 2010 році вперше обраний депутатом Волинської облради від Партії регіонів.



У 2020 році знову обраний депутатом обласної ради від Волинської партійної організації Аграрної партії України. До того ж, пан Андрій член фракції Аграрної партії України в обласній раді та член постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.



Зауважимо, що в ОДА Андрій Мельник раніше вже очолював одне з управлінь. Зокрема, у 2011 році він став начальником управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. До того ж,



у 2020 році Андрій Мельник був призначений на посаду заступника голови Ратнівської райдержадміністрації, де працював до моменту ліквідації цієї структури.



Нагадаємо, нещодавно у Волинській ОДА



Посадовий оклад начальника обласного управління у справах молоді та спорту становитиме 10 550 гривень, буде також надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці.



Претенденти на цю посаду повинні мати вищу освіту за освітнім ступенем не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, а також державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.



Інформацію від кандидатів прийматимуть до 17 год. 15 хв. 26 січня 2022 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексрегіонал, а нині депутат Волинської обласної ради від Аграрної партіїпретендує на посаду начальника управління у справах молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.Про це свідчить електронна декларація, яку Андрій Мельник оприлюднив як кандидат на цю посаду.Чи є інші учасники конкурсу на зайняття цієї посади, наразі невідомо. Але прийом документів від претендентів офіційно ще триває.Варто зазначити,Андрій Мельник був керівником відділу по роботі з молоддю Волинського обласного філіалу Партії регіонів.- заступник голови Волинської обласної організації Партії регіонів з організаційної роботи.Член Партії регіоніввперше обраний депутатом Волинської облради від Партії регіонів.знову обраний депутатом обласної ради від Волинської партійної організації Аграрної партії України. До того ж, пан Андрій член фракції Аграрної партії України в обласній раді та член постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.Зауважимо, що в ОДА Андрій Мельник раніше вже очолював одне з управлінь. Зокрема, у 2011 році він став начальником управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Волинської обласної державної адміністрації. До того ж,у 2020 році Андрій Мельник був призначений на посаду заступника голови Ратнівської райдержадміністрації, де працював до моменту ліквідації цієї структури.Нагадаємо, нещодавно у Волинській ОДА оголосили конкурс на зайняття посади начальника управління у справах молоді та спорту. Посадовий оклад начальника обласного управління у справах молоді та спорту становитиме 10 550 гривень, буде також надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія, надбавка за інтенсивність праці.Претенденти на цю посаду повинні мати вищу освіту за освітнім ступенем не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, а також державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.Інформацію від кандидатів прийматимуть до 17 год. 15 хв. 26 січня 2022 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію