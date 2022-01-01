На Волині зафіксували перші випадки Омікрону
Сьогодні, 10:38
На Волині офіційно зареєстрували перші випадки штаму коронавірусу Омікрон.
Про це під час онлайн-брифінгу 26 січня повідомила заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.
За її словами, у вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я підтвердили перші три випадки Омікрону серед волинян.
Людмила Тимощук зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до Києва. На місцях дослідження щодо Омікрону не здійснюють.
Домінує ж на Волині поки штам коронавірусу Дельта.
За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.
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Про це під час онлайн-брифінгу 26 січня повідомила заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.
За її словами, у вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я підтвердили перші три випадки Омікрону серед волинян.
Людмила Тимощук зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до Києва. На місцях дослідження щодо Омікрону не здійснюють.
Домінує ж на Волині поки штам коронавірусу Дельта.
За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.
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