На Волині зафіксували перші випадки Омікрону

На Волині офіційно зареєстрували перші випадки штаму коронавірусу Омікрон.Про це під час онлайн-брифінгу 26 січня повідомила заступниця голови Волинської обласної державної адміністраціїЗа її словами, у вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я підтвердили перші три випадки Омікрону серед волинян.Людмила Тимощук зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до Києва. На місцях дослідження щодо Омікрону не здійснюють.Домінує ж на Волині поки штам коронавірусу Дельта.За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.