вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зафіксували перші випадки Омікрону

На Волині зафіксували перші випадки Омікрону
На Волині офіційно зареєстрували перші випадки штаму коронавірусу Омікрон.

Про це під час онлайн-брифінгу 26 січня повідомила заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук.

За її словами, у вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я підтвердили перші три випадки Омікрону серед волинян.

Людмила Тимощук зауважила, що біоматеріал для секвенування із регіонів відправляють до Києва. На місцях дослідження щодо Омікрону не здійснюють.

Домінує ж на Волині поки штам коронавірусу Дельта.

За словами епідеміологів, у порівнянні зі штамом Дельта, який наразі циркулює на Волині, Омікрон більш заразний. Він передається від людини до людини в чотири рази швидше за Дельту. Щоправда, Омікрон має більш легкий перебіг, ніж інші штами коронавірусу, та не викликає важкого постковідного синдрому.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь. коронавірус, Омікрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу луцької школи побилися учні
Сьогодні, 11:19
Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
На Волині зафіксували перші випадки Омікрону
Сьогодні, 10:38
18-річний волинянин викрав автомобіль, що стояв неподалік будинку. ФОТО
Сьогодні, 10:35
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
В Омікрона знайшли незвичайний симптом В Омікрона знайшли незвичайний симптом
25 січень, 20:34
Чи є вже на Волині Омікрон Чи є вже на Волині Омікрон
24 січень, 13:26
Через поширення «Омікрона» в Україні можуть знову ввести «червону» зону: які регіони у зоні ризику Через поширення «Омікрона» в Україні можуть знову ввести «червону» зону: які регіони у зоні ризику
20 січень, 02:25
Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон» Які симптоми найчастіше трапляються у хворих на «Омікрон»
18 січень, 13:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 26 січня
Сьогодні, 12:07
 0
Прочісують ліси, поля, береги водойм: на Волині досі шукають чоловіка, який зник 5 січня. ФОТО
Сьогодні, 11:57
 0
ДТП на Волині: одна з автівок злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:41
 0
Поблизу луцької школи побилися учні
Сьогодні, 11:19
 0
Волинські підприємці поїхали мітингувати до Києва проти касових апаратів. ВІДЕО
Сьогодні, 11:09
 0
Медіа
відео
1/8