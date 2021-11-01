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П’ять земельних ділянок у Луцьку продадуть з аукціону. АДРЕСИ І СТАРТОВІ ЦІНИ

П’ять земельних ділянок у Луцьку продадуть з аукціону. АДРЕСИ І СТАРТОВІ ЦІНИ
У Луцьку мають намір з аукціону продати п’ять земельних ділянок комунальної власності.

Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради 27 січня.

Зокрема, йдеться про ділянки за такими адресами та з такими стартовими цінами:

- ділянка на вулиці Ветеранів, 14 (площа – 0,1400 га, стартова ціна – 632 тисячі 424 гривні). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку))

- ділянка на вулиці Електроапаратній, 5-г (площа – 0,1100 га, стартова ціна – 331 тисяча 583 гривні). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

- ділянка на вулиці Карбишева, 1-к (площа – 0,1642 га, стартова ціна – 658 тисяч 680 гривень). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

- ділянка на вулиці Конякіна, 1-г (площа – 0,5200 га, стартова ціна – 1 мільйон 827 тисяч 455 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

- ділянка на вулиці Конякіна, 1-д (площа – 0,2200 га, стартова ціна – 775 тисяч 67 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Аукціон відбудеться у електронній формі.

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Теги: земельні ділянки, Луцьк, аукціон
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