П’ять земельних ділянок у Луцьку продадуть з аукціону. АДРЕСИ І СТАРТОВІ ЦІНИ
Сьогодні, 13:42
У Луцьку мають намір з аукціону продати п’ять земельних ділянок комунальної власності.
Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради 27 січня.
Зокрема, йдеться про ділянки за такими адресами та з такими стартовими цінами:
- ділянка на вулиці Ветеранів, 14 (площа – 0,1400 га, стартова ціна – 632 тисячі 424 гривні). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку))
- ділянка на вулиці Електроапаратній, 5-г (площа – 0,1100 га, стартова ціна – 331 тисяча 583 гривні). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- ділянка на вулиці Карбишева, 1-к (площа – 0,1642 га, стартова ціна – 658 тисяч 680 гривень). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
- ділянка на вулиці Конякіна, 1-г (площа – 0,5200 га, стартова ціна – 1 мільйон 827 тисяч 455 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- ділянка на вулиці Конякіна, 1-д (площа – 0,2200 га, стартова ціна – 775 тисяч 67 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Аукціон відбудеться у електронній формі.
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Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради 27 січня.
Зокрема, йдеться про ділянки за такими адресами та з такими стартовими цінами:
- ділянка на вулиці Ветеранів, 14 (площа – 0,1400 га, стартова ціна – 632 тисячі 424 гривні). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку))
- ділянка на вулиці Електроапаратній, 5-г (площа – 0,1100 га, стартова ціна – 331 тисяча 583 гривні). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- ділянка на вулиці Карбишева, 1-к (площа – 0,1642 га, стартова ціна – 658 тисяч 680 гривень). Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
- ділянка на вулиці Конякіна, 1-г (площа – 0,5200 га, стартова ціна – 1 мільйон 827 тисяч 455 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
- ділянка на вулиці Конякіна, 1-д (площа – 0,2200 га, стартова ціна – 775 тисяч 67 гривень). Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Аукціон відбудеться у електронній формі.
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