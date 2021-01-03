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Біля Теремнівських ставків у Луцьку побили 10-класника: як покарали зловмисника

Біля Теремнівських ставків у Луцьку побили 10-класника: як покарали зловмисника
Луцький міськрайонний суд призначив 33-річному жителю обласного центру, визнаному винуватим у вчиненні хуліганства, покарання у виді 3 років та 3 місяців позбавлення волі.

Про це розповів перший заступник керівника Луцької окружної прокуратури Олександр Олішкевич.

Відомо, що увечері 1 червня 2021 року нетверезий, раніше шість разів судимий, у тому числі і за хуліганство (а ще крадіжки, грабежі і розбої), чоловік поблизу Теремнівських ставків почав чіплятися до 16-річної дівчини, яка відпочивала з друзями.

На захист подруги став 10-класник Луцької ЗОШ №22 – і зловмисник кілька разів ударив підлітка кулаком в обличчя.

Згодом він іще раз підходив до неповнолітнього та знову бив по обличчю, завдавши легких тілесних ушкоджень.

Тепер зловмисник 3 роки і 3 місяці проведе у тюрмі.

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Теги: Волинь, Луцьк, бійка, десятикласник
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