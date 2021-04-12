Чоловіка, який побив пенсіонерку у Луцьку, затримали на Рівненщині
Сьогодні, 19:51
Чоловіка, який пограбував і побив пенсіонерку у Луцьку, знайшли поліцейські на Рівненщині.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зазначають, особу затримали сьогодні, 28 січня, співробітники ГУНП в Рівненській області за орієнтуванням.
Більше інформації – згодом.
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження, викрав значну суму грошей і зник.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зазначають, особу затримали сьогодні, 28 січня, співробітники ГУНП в Рівненській області за орієнтуванням.
Більше інформації – згодом.
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, близько 13 години, зловмисник проник у помешкання пенсіонерки у Луцьку та під приводом виманювання коштів наніс їй тілесні ушкодження, викрав значну суму грошей і зник.
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