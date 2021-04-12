Чоловіка, який побив пенсіонерку у Луцьку, затримали на Рівненщині





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Зазначають, особу затримали сьогодні, 28 січня, співробітники ГУНП в Рівненській області за орієнтуванням.



Більше інформації – згодом.



Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, близько 13 години,



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