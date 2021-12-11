Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО

Інспектори муніципальної варти міста Нововолинськ врятували дику тварину з пастки.Про це йдеться на сторінці муніципалів у фейсбуці.28 січня, працівники муніципальної варти долучилися до поліцейських у пошуках зниклого чоловіка.Під час роботи в лісі на Сокальщині помітили поранену тварину. Нею виявився молоденький козлик, який потрапив у саморобний капкан. На жаль, тварина втратила одну лапу. Козлика обережно дістали із пастки й разом із волонтерами доправили до ветеринара Ростислава Бранця, який спеціалізується на допомозі диким тваринам.Козлику надали медичну допомогу та відвезли в центр для поранених тварин у Червонограді на реабілітацію."Дякуємо всім, хто допоміг врятувати тварину", - йдеться у дописі.