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Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО

Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО
Інспектори муніципальної варти міста Нововолинськ врятували дику тварину з пастки.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у фейсбуці.

28 січня, працівники муніципальної варти долучилися до поліцейських у пошуках зниклого чоловіка.

Під час роботи в лісі на Сокальщині помітили поранену тварину. Нею виявився молоденький козлик, який потрапив у саморобний капкан. На жаль, тварина втратила одну лапу. Козлика обережно дістали із пастки й разом із волонтерами доправили до ветеринара Ростислава Бранця, який спеціалізується на допомозі диким тваринам.

Козлику надали медичну допомогу та відвезли в центр для поранених тварин у Червонограді на реабілітацію.

"Дякуємо всім, хто допоміг врятувати тварину", - йдеться у дописі.

Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО
Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО
Волинські муніципали шукали зниклого чоловіка, а знайшли козлика в капкані. ФОТО

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Теги: Волинь, Нововолинськ, муніципали
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