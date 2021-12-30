На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ





Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у



"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Небитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жорстоке подвійне вбивство сталося в Київській області. Як стало відомо зі ЗМІ, загинуло подружжя з Волинської області.Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook. "Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.За даними РБК-Україна , загиблі з Волинської області, їх імена не називаються. Тіла з ножовими пораненнями виявили в мікроавтобусі.

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