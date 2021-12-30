вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ

На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ
Жорстоке подвійне вбивство сталося в Київській області. Як стало відомо зі ЗМІ, загинуло подружжя з Волинської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Небитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.

За даними РБК-Україна, загиблі з Волинської області, їх імена не називаються. Тіла з ножовими пораненнями виявили в мікроавтобусі.
На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: загибель, подружжя, вбивство, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:26
На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
Випустив не менше 10 куль: подробиці обстрілу магазину у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждали 14 людей
Сьогодні, 09:49
Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Мешканець Волині заплатить 200 тисяч гривень родичам вбитого чоловіка Мешканець Волині заплатить 200 тисяч гривень родичам вбитого чоловіка
18 січень, 16:04
Вбив знайомого на фермі: на Волині чоловік заплатить родичам потерпілого 550 тис. грн Вбив знайомого на фермі: на Волині чоловік заплатить родичам потерпілого 550 тис. грн
13 січень, 15:15
Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці Загибель подружжя в аварії під Луцьком: хто винуватець і що відомо через два місяці
04 січень, 15:45
Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі Майже 2 доби стікала кров'ю: подробиці вбивства волинянином тещі
30 грудень, 2021, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися мінівени: п’ятьох людей госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:26
 0
На Київщині зарізали подружжя з Волині, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
 0
Випустив не менше 10 куль: подробиці обстрілу магазину у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждали 14 людей
Сьогодні, 09:49
 0
Де на Волині виявили 395 випадків COVID-19 за добу
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8