Помер Микола Головань

Микола Головань.



Про це у фейсбуці повідомив його близький друг Микола Більшевич.



"Він ще хотів пожити лише для того, щоб допрацювати своє дитя... Вічна пам'ять, Микола Микитовичу"", - написав Микола Більшевич.



Дім Голованя - відомий на всю Україну, входить у ТОП-5 екстравагантних будівель України.



У 2016 році Миколі Голованю присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Микитовича.

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