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Помер Микола Головань

Помер Микола Головань
Помер відомий лучанин, знаний на всю Україну скульптор Микола Головань.

Про це у фейсбуці повідомив його близький друг Микола Більшевич.

"Він ще хотів пожити лише для того, щоб допрацювати своє дитя... Вічна пам'ять, Микола Микитовичу"", - написав Микола Більшевич.

Дім Голованя - відомий на всю Україну, входить у ТОП-5 екстравагантних будівель України.

У 2016 році Миколі Голованю присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька».

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Микитовича.

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Теги: Микола Головань
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