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Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках

Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
У громадському транспорті Луцька орієнтовно у березні запрацює система контролю.

Про це йшлося 1 лютого під час наради у міській раді.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Ця процедура буде завершена у лютому.

Тож, у кінці лютого на виконкомі буде прийняте відповідне рішення і на основі проведеного конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.

«Можливо, це буде приватна структура. Це буде щоденний контроль, який здійснюватиме мобільна група. Сподіваюся, вже у березні це буде діяти», - зауважив Борис Смаль.

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Теги: Волинь, Луцьк, транспорт
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