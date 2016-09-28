Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках

У громадському транспорті Луцька орієнтовно у березні запрацює система контролю.Про це йшлося 1 лютого під час наради у міській раді.Директор департаменту економічної політикирозповів, що наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Ця процедура буде завершена у лютому.Тож, у кінці лютого на виконкомі буде прийняте відповідне рішення і на основі проведеного конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.«Можливо, це буде приватна структура. Це буде щоденний контроль, який здійснюватиме мобільна група. Сподіваюся, вже у березні це буде діяти», - зауважив Борис Смаль.