Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
У громадському транспорті Луцька орієнтовно у березні запрацює система контролю.
Про це йшлося 1 лютого під час наради у міській раді.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Ця процедура буде завершена у лютому.
Тож, у кінці лютого на виконкомі буде прийняте відповідне рішення і на основі проведеного конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.
«Можливо, це буде приватна структура. Це буде щоденний контроль, який здійснюватиме мобільна група. Сподіваюся, вже у березні це буде діяти», - зауважив Борис Смаль.
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Про це йшлося 1 лютого під час наради у міській раді.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що наразі триває регуляторна процедура щодо впровадження системи контролю у транспорті. Ця процедура буде завершена у лютому.
Тож, у кінці лютого на виконкомі буде прийняте відповідне рішення і на основі проведеного конкурсу визначать структуру, яка проводитиме перевірки.
«Можливо, це буде приватна структура. Це буде щоденний контроль, який здійснюватиме мобільна група. Сподіваюся, вже у березні це буде діяти», - зауважив Борис Смаль.
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