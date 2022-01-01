У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
Лучани і жителі міської громади у січні масово скаржилися на відсутність електропостачання.
Про це йшлося 1 лютого під час наради у Луцькій міській раді.
Директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карпяк повідомила, що загалом у відділ комунікації «15-80» у січні надійшло приблизно 2 тисячі звернення, найбільша частина (235 звернень) стосувалися роботи ПрАТ «Волиньобленерго». Зокрема, мешканці Луцька і сіл громади повідомляли про відсутність електроенергії.
Окрім того, через відключення світла зупиняли роботу декілька міських котелень, тож через це були скарги і на відсутність тепла.
Директор Луцької філії ПрАТ «Волиньобленерго» Роман Підгорний переконує, що проблеми виникають здебільшого через погодні умови – випадання і танення снігу, а тому – затікання води у підстанції. Через цю та інші причини виникають порушення в роботі обладнання.
«Ми викликаємо бригади і у вихідні, намагаємося зробити все можливе, щоб покращити умови електропостачання Луцька», - сказав Підгорний.
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Про це йшлося 1 лютого під час наради у Луцькій міській раді.
Директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карпяк повідомила, що загалом у відділ комунікації «15-80» у січні надійшло приблизно 2 тисячі звернення, найбільша частина (235 звернень) стосувалися роботи ПрАТ «Волиньобленерго». Зокрема, мешканці Луцька і сіл громади повідомляли про відсутність електроенергії.
Окрім того, через відключення світла зупиняли роботу декілька міських котелень, тож через це були скарги і на відсутність тепла.
Директор Луцької філії ПрАТ «Волиньобленерго» Роман Підгорний переконує, що проблеми виникають здебільшого через погодні умови – випадання і танення снігу, а тому – затікання води у підстанції. Через цю та інші причини виникають порушення в роботі обладнання.
«Ми викликаємо бригади і у вихідні, намагаємося зробити все можливе, щоб покращити умови електропостачання Луцька», - сказав Підгорний.
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Коментарі 1
Отримують пільговий тариф, та ще скаржаться. Вони навіть на таке постачання не заслуговують.
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