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Невакцинованих медиків почали відсторонювати: яка ситуація в обласній і луцькій міській лікарнях

Невакцинованих медиків почали відсторонювати: яка ситуація в обласній і луцькій міській лікарнях
Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій з 31 січня потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу для того, щоб могти ходити на роботу. Інакше – відсторонення.

Виняток – ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби і медичний висновок на підтвердження цього.

Ми з’ясували, чи довелося керівникам двох найбільших комунальних медичних закладів області відсторонювати своїх працівників. Йдеться про Волинську обласну клінічну лікарню та Луцьку міську клінічну лікарню.

Так, у Волинській обласній клінічній лікарні, за словами прессекретаря Андрія Гнатюка, – вакциновані майже всі. Винятком стали декілька працівників, які мають медичні протипоказання. Тож, станом на 1 лютого не відсторонили нікого.

Зауважимо, що відсторонення невакцинованих працівників відбувається без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, з 9 грудня набув чинності наказ МОЗу, який передбачав обов’язкову вакцинацію для освітян і працівників центральних і місцевих органів влади.

Богдана ТОРБА

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Теги: Волинь, Луцьк, медики, невакциновані, робота, відсторонення
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Коментарі 1
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Яке дикунство. Вже є рішення судів, у яких визнано відсторонення від роботи через відсутність щеплень протизаконним та таким, що порушує права громадян, зазіхає на недоторканність та обмежує волю громадян.
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