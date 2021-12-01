Невакцинованих медиків почали відсторонювати: яка ситуація в обласній і луцькій міській лікарнях





Виняток – ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби і медичний висновок на підтвердження цього.



Ми з’ясували, чи довелося керівникам двох найбільших комунальних медичних закладів області відсторонювати своїх працівників. Йдеться про Волинську обласну клінічну лікарню та Луцьку міську клінічну лікарню.



Так, у Волинській обласній клінічній лікарні, за словами прессекретаря Андрія Гнатюка, – вакциновані майже всі. Винятком стали декілька працівників, які мають медичні протипоказання. Тож, станом на 1 лютого не відсторонили нікого.



Зауважимо, що відсторонення невакцинованих працівників відбувається без збереження заробітної плати.



Нагадаємо, з 9 грудня набув чинності наказ МОЗу, який передбачав



Богдана ТОРБА

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