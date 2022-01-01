У Луцьку на Володимирській хочуть будувати гуртожиток і навчальний корпус: проводять перемовини з інвесторами





Про це ректор вишу Анатолій Цьось розповів у програмі «Актуально» на



Нагадаємо, про намір побудувати гуртожитки для студентів ректор заявляв ще наприкінці серпня 2021 року.



«У нас була конференція трудового колективу, на якій ми поставили питання про надання дозволу на початок виготовлення проєктної документації на будівництво споруд для університету відповідно до інвестиційного договору. Конференція трудового колективу дала такий дозвіл, і зараз ми проводимо перемовини із декількома потенційними інвесторами для того, щоб почати розробляти таку документацію.



Я думаю, що за пів року ми вийдемо на якісь конкретні домовленості щодо інвестиційного проєкту і будемо готувати документацію на будівництво гуртожитку. Мова йде про будівництво одного гуртожитку і навчального корпусу в рамках реконструкції цієї казарми, що на Володимирській», – сказав очільник вишу.



За його словами, ще не відомо точно, хто саме з інвесторів візьметься за роботу.



«Для університету головне, хто більше коштів коштів виділить для університетських споруд у цьому містечку. Наразі є три потенційні інвестори, які можуть виконувати цю роботу і мають відповідні оборотні кошти. Хто більше дасть для університету – той буде виконувати», – зазначив Анатолій Цьось.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський національний університет імені Лесі Українки проводить перемовини із трьома інвесторами, які можуть профінансувати будівництво гуртожитку і навчального корпусу на вулиці Володимирській у Луцьку.Про це ректор вишурозповів у програмі «Актуально» на 12 каналі 1 лютого.Нагадаємо, про намір побудувати гуртожитки для студентів ректор заявляв ще наприкінці серпня 2021 року.«У нас була конференція трудового колективу, на якій ми поставили питання про надання дозволу на початок виготовлення проєктної документації на будівництво споруд для університету відповідно до інвестиційного договору. Конференція трудового колективу дала такий дозвіл, і зараз ми проводимо перемовини із декількома потенційними інвесторами для того, щоб почати розробляти таку документацію.Я думаю, що за пів року ми вийдемо на якісь конкретні домовленості щодо інвестиційного проєкту і будемо готувати документацію на будівництво гуртожитку. Мова йде про будівництво одного гуртожитку і навчального корпусу в рамках реконструкції цієї казарми, що на Володимирській», – сказав очільник вишу.За його словами, ще не відомо точно, хто саме з інвесторів візьметься за роботу.«Для університету головне, хто більше коштів коштів виділить для університетських споруд у цьому містечку. Наразі є три потенційні інвестори, які можуть виконувати цю роботу і мають відповідні оборотні кошти. Хто більше дасть для університету – той буде виконувати», – зазначив Анатолій Цьось.

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