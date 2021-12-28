Паб «Лучеськ» порушував режим роботи: заклад таки не «гудітиме» до ранку
Сьогодні, 11:17
Популярний у Луцьку паб «Лучеськ» вдруге спробував отримати дозвіл міськради на роботу закладу до ранку, але – безуспішно. Протягом усього 2022 року паб працюватиме лише до 23 години.
Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 2 лютого.
Директор департаменту економічної політики розповів, що у Луцьку міську раду звернулись приватне підприємство «УКРАЇНСЬКА ЗАТИШНА ОСЕЛЯ» та фізична особа-підприємець Вітко Олена Володимирівна щодо встановлення нового режиму роботи з 11.00 до 05.00 на 2022 рік для кафе-бару «ПАБ “ЛучеSк”» на вул. Крилова,1 та надали необхідні для цього документи.
Утім, за словами Смаля, після того, як на засіданні виконкому у грудні 2021 року для закладу через скарги на шум у нічний час встановили режим роботи до 23 години, заклад вже двічі порушував цей режим.
«Двічі – 25 і 27 січня – департаментом муніципальної варти були встановлені порушення режиму, тобто робота тривала довше, як до 23:00», – зауважив посадовець.
Зрештою, лише четверо членів виконкому проголосували за те, аби дозволити пабу «гудіти» до ранку. Тож, рішення не підтримали й заклад працюватиме до 23 години.
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Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 2 лютого.
Директор департаменту економічної політики розповів, що у Луцьку міську раду звернулись приватне підприємство «УКРАЇНСЬКА ЗАТИШНА ОСЕЛЯ» та фізична особа-підприємець Вітко Олена Володимирівна щодо встановлення нового режиму роботи з 11.00 до 05.00 на 2022 рік для кафе-бару «ПАБ “ЛучеSк”» на вул. Крилова,1 та надали необхідні для цього документи.
Утім, за словами Смаля, після того, як на засіданні виконкому у грудні 2021 року для закладу через скарги на шум у нічний час встановили режим роботи до 23 години, заклад вже двічі порушував цей режим.
«Двічі – 25 і 27 січня – департаментом муніципальної варти були встановлені порушення режиму, тобто робота тривала довше, як до 23:00», – зауважив посадовець.
Зрештою, лише четверо членів виконкому проголосували за те, аби дозволити пабу «гудіти» до ранку. Тож, рішення не підтримали й заклад працюватиме до 23 години.
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Коментарі 1
бар ігнорує міськраду. що буде робити міськрада? нічого!
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