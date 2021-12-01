У Луцьку приміським автобусам заборонять відстій біля залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:17
На території біля залізничного вокзалу, яку зараз використовують для відстою приміських автобусів, мають намір облаштувати парковку.
Про це йшлося 2 лютого під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Начальник відділу транспорту Віктор Главічка зауважив, що у місті існує проблема із надмірною завантаженістю площі перед залізничним вокзалом приміським транспортом. Зокрема, через те, що там стоять, для прикладу, автобуси «Луцьк-Рожище» та деякі інші, людям, які приїздять на вокзал когось зустріти чи провести, немає де припаркувати автівку.
Член виконавчого комітету Олександр Серватович зауважив, що, відповідно до закону, ці автобуси узагалі мали б їхати не на залізничний вокзал, а на одну із двох міських автостанцій.
«Треба розібратися, що вони там взагалі роблять. В нас є нормальний перехід від залізничного вокзалу до автостанції. Вони мають виконувати закон і їхати на АС-1, де є достатньо паркомісць», – наголосив Серватович.
Тож департамент економічної політики спільно з КП «АвтоПаркСервіс» до кінця лютого мають напрацювати пропозиції, аби організувати на привокзальній площі нормальне паркування. Ймовірно, у майбутньому тут буде платна парковка, але з можливістю безоплатного перебування авто протягом певного часу.
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Про це йшлося 2 лютого під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Начальник відділу транспорту Віктор Главічка зауважив, що у місті існує проблема із надмірною завантаженістю площі перед залізничним вокзалом приміським транспортом. Зокрема, через те, що там стоять, для прикладу, автобуси «Луцьк-Рожище» та деякі інші, людям, які приїздять на вокзал когось зустріти чи провести, немає де припаркувати автівку.
Член виконавчого комітету Олександр Серватович зауважив, що, відповідно до закону, ці автобуси узагалі мали б їхати не на залізничний вокзал, а на одну із двох міських автостанцій.
«Треба розібратися, що вони там взагалі роблять. В нас є нормальний перехід від залізничного вокзалу до автостанції. Вони мають виконувати закон і їхати на АС-1, де є достатньо паркомісць», – наголосив Серватович.
Тож департамент економічної політики спільно з КП «АвтоПаркСервіс» до кінця лютого мають напрацювати пропозиції, аби організувати на привокзальній площі нормальне паркування. Ймовірно, у майбутньому тут буде платна парковка, але з можливістю безоплатного перебування авто протягом певного часу.
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Коментарі 1
Напевно пан Серватович давно бував на вокзалі. Завантаженості автомобілями там я вже давно не спостерігала. А от завантажити ще більше вулиці Капренка-Карого і Перемоги буде "ДУЖЕ ДОБРЕ".
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