У Луцьку приміським автобусам заборонять відстій біля залізничного вокзалу

На території біля залізничного вокзалу, яку зараз використовують для відстою приміських автобусів, мають намір облаштувати парковку.Про це йшлося 2 лютого під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Начальник відділу транспортузауважив, що у місті існує проблема із надмірною завантаженістю площі перед залізничним вокзалом приміським транспортом. Зокрема, через те, що там стоять, для прикладу, автобуси «Луцьк-Рожище» та деякі інші, людям, які приїздять на вокзал когось зустріти чи провести, немає де припаркувати автівку.Член виконавчого комітетузауважив, що, відповідно до закону, ці автобуси узагалі мали б їхати не на залізничний вокзал, а на одну із двох міських автостанцій.«Треба розібратися, що вони там взагалі роблять. В нас є нормальний перехід від залізничного вокзалу до автостанції. Вони мають виконувати закон і їхати на АС-1, де є достатньо паркомісць», – наголосив Серватович.Тож департамент економічної політики спільно з КП «АвтоПаркСервіс» до кінця лютого мають напрацювати пропозиції, аби організувати на привокзальній площі нормальне паркування. Ймовірно, у майбутньому тут буде платна парковка, але з можливістю безоплатного перебування авто протягом певного часу.