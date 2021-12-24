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На Волині син вбив батька

На Волині син вбив батька
У селі Дроздні Ковельського району чоловік до смерті побив рідного батька. Трагедія сталася 20 січня, а 2 лютого чоловікові обрали запобіжний захід.

Про це повідомила прокурор Ковельської окружної прокуратури Наталія Ткачук.

За її словами, за процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 31-річному жителю села Дрозді Ковельського району повідомили про підозру в заподіянні батькові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (частина 2 статті 121 КК України).

Слідство встановило, що увечері 20 січня 2022 року молодик під час конфлікту побив рідну людину, завдавши травм, від яких його батько помер.

Сьогодні, 2 лютого, Ковельський міськрайонний суд обрав підозрюваному у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Довідково: санкцією частини 2 статті 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: вбивство, Дроздні, вбив батька, суд
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