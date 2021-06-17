На Волині розшукують злодійку. ФОТО
Сьогодні, 18:12
У Волинській області поліція розшукує Татарову Юлію Сергіївну за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч. 1 ч. 2 КК України (крадіжка).
Про це інформують у Володимир-Волинському РВП ГУНП.
Розшукувана громадянка - 01.09.1999 року народження, жителька села Льотниче, Володимир Волинського району, вулиця Лесі Українки,111/23.
Зазначають, що вона неодноразово знімала гроші з чужих банківських карток.
Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження волинянки, просять звертатися за телефоном 0634661066, 0502077200 або 102.
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Про це інформують у Володимир-Волинському РВП ГУНП.
Розшукувана громадянка - 01.09.1999 року народження, жителька села Льотниче, Володимир Волинського району, вулиця Лесі Українки,111/23.
Зазначають, що вона неодноразово знімала гроші з чужих банківських карток.
Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження волинянки, просять звертатися за телефоном 0634661066, 0502077200 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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