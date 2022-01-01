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Через ремонт колій на Волині приміський поїзд не заїжджає в Ковель

Через ремонт колій на Волині приміський поїзд не заїжджає в Ковель
У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт приміський поїзд Червоноград - Ізов - Ковель не заїжджає в Ковель.

Про це повідомляють у Львівській залізниці.

З 29 січня 2022 року поїзд № 6302\6303 курсує за маршрутом Червоноград - Ізов - Сокаль, замість № 6302/6301 Червоноград - Ізов - Ковель.

Через ремонт колій на дільниці Володимир – Ковель приміський поїзд не заїжджає до Ковеля.

З Червонограда поїзд вирушає о 5:25, Iзов 07:38-08:15, прибуває в Сокаль о 10:33;

У зворотному напрямку поїзд № 6304\6305 курсує за маршрутом Сокаль - Ізов- Червоноград, замість № 6305/6306 Ковель - Ізов - Червоноград. Вирушатиме зі ст. Сокаль о 17:30, Iзов 19:40-20:15, прибуває в Червоноград о 22:27.

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Теги: Волинь, ремонт, колії
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