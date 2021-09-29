На Волині водій автобуса не хотів везти учасника АТО

На Волині водій рейсового автобуса не хотів перевозити пасажира, який пред’явив посвідчення учасника бойових дій.Після словесної перепалки водій все ж взяв пасажира-пільговика, але атовець планує скаржитися в ОДА. Відповідний Сергій Петровський опублікував у фейсбуці.Учасник бойових дій хотів доїхати з Луцька до Володимира. На володимирському кільці зупинив автобус «Луцьк-Нововолинськ-Благодатне», але коли показав посвідчення, то почув від водія, що той не буде його везти. Водій автобуса аргументував відмову тим, що у салоні вже є два пасажири з посвідченням УБД, а потім бідкався, що через пільговиків-атовців перевізники не можуть заробити навіть на паливо і згодом «позакриваються».З атовцем зустрівся перший заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук. Чоловік написав звернення на ім’я міського голови Ігоря Пальонки та депутата обласної ради Ярослава Матвійчука, у якому описав даний випадок. Відповідно до цього розпочалась підготовка листів зі скаргою на дії водія, які буде скеровано замовнику перевезення, а саме департаменту інфраструктури Волинської ОДА.