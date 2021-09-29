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На Волині водій автобуса не хотів везти учасника АТО

На Волині водій автобуса не хотів везти учасника АТО
На Волині водій рейсового автобуса не хотів перевозити пасажира, який пред’явив посвідчення учасника бойових дій.

Після словесної перепалки водій все ж взяв пасажира-пільговика, але атовець планує скаржитися в ОДА. Відповідний Сергій Петровський опублікував у фейсбуці.

Учасник бойових дій хотів доїхати з Луцька до Володимира. На володимирському кільці зупинив автобус «Луцьк-Нововолинськ-Благодатне», але коли показав посвідчення, то почув від водія, що той не буде його везти. Водій автобуса аргументував відмову тим, що у салоні вже є два пасажири з посвідченням УБД, а потім бідкався, що через пільговиків-атовців перевізники не можуть заробити навіть на паливо і згодом «позакриваються».

З атовцем зустрівся перший заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук. Чоловік написав звернення на ім’я міського голови Ігоря Пальонки та депутата обласної ради Ярослава Матвійчука, у якому описав даний випадок. Відповідно до цього розпочалась підготовка листів зі скаргою на дії водія, які буде скеровано замовнику перевезення, а саме департаменту інфраструктури Волинської ОДА.

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Теги: скандал, Володимир, АТО
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