Зникла безвісти: розшукують 67-річну жінку з Луцька. ФОТО
Сьогодні, 09:59
На Волині поліція розшукує 67-річну безвісти зниклу лучанку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Шнит Світлани Андріївни, 14.03.1954 року народження, жительки Луцька.
2 лютого громадянка мала їхати потягом з дачного масиву с. Лаврів до свого місця проживання, однак до цього часу не повернулася, місцезнаходження її невідоме.
Її прикмети: на вигляд - 67 років, зріст - 155 см, худощавої тілобудови, волосся коротке світлого кольору.
Була одягнена у балонову куртку червоного кольору, шапку в’язану коричневого кольору, штани спортивні, чоботи сірого кольору з червоними вставками .
Особливі прикмети: на правій щоці є родимка великого розміру, на шиї – шрами від опіків.
Громадян, які володіють інформацією, де перебуває зникла, поліція просить повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Шнит Світлани Андріївни, 14.03.1954 року народження, жительки Луцька.
2 лютого громадянка мала їхати потягом з дачного масиву с. Лаврів до свого місця проживання, однак до цього часу не повернулася, місцезнаходження її невідоме.
Її прикмети: на вигляд - 67 років, зріст - 155 см, худощавої тілобудови, волосся коротке світлого кольору.
Була одягнена у балонову куртку червоного кольору, шапку в’язану коричневого кольору, штани спортивні, чоботи сірого кольору з червоними вставками .
Особливі прикмети: на правій щоці є родимка великого розміру, на шиї – шрами від опіків.
Громадян, які володіють інформацією, де перебуває зникла, поліція просить повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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