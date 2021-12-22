Зникла безвісти: розшукують 67-річну жінку з Луцька. ФОТО

На Волині поліція розшукує 67-річну безвісти зниклу лучанку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 14.03.1954 року народження, жительки Луцька.2 лютого громадянка мала їхати потягом з дачного масиву с. Лаврів до свого місця проживання, однак до цього часу не повернулася, місцезнаходження її невідоме.на вигляд - 67 років, зріст - 155 см, худощавої тілобудови, волосся коротке світлого кольору.Була одягнена у балонову куртку червоного кольору, шапку в’язану коричневого кольору, штани спортивні, чоботи сірого кольору з червоними вставками .на правій щоці є родимка великого розміру, на шиї – шрами від опіків.Громадян, які володіють інформацією, де перебуває зникла, поліція просить повідомити за телефонами: 0332-24-22-95, 0669238559, 0502328242 або 102.