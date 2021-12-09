День боротьби проти раку: яка ситуація із онкохворобами на Волині

4 лютого щорічно відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Головна мета – привернути увагу до своєчасної діагностики та лікування раку, об‘єднати населення світу та уряди держав для протидії хворобі.У 2022-2024 роках Всесвітній день боротьби проти раку проводитимуть під гаслом «Усунення прогалин у догляді».Щорічно в Україні нараховують близько 150 тисяч онкохворих з уперше діагностованим раком, а станом на 2021 рік на обліку перебувають більше 1,2 мільйони людей.За даними Волинського обласного медичного центру онкології, за 2021-й у регіоні вперше виявили рак у 2663 людей, померли внаслідок загострення захворювання – 1445.Найпоширенішими серед жителів області торік, як і раніше, залишалися злоякісні пухлини молочної залози та шкіри.До п‘ятірки також входять новоутворення легень та прямої кишки.Волинський онкоцентр повідомляє, що у 2021 році (у порівнянні з 2020) кількість пацієнтів у стаціонарі збільшилася. Допомогти здолати хворобу протягом року тут вдалося більше 8 тисячам людей, зокрема прооперували майже 5 600 людей.В онкоцентрі зазначають, що відділення променевої терапії, яке діє на базі закладу, – єдине в області, де можна отримати лікування такого типу. Хіміотерапевтичне відділення, розповідають, станом на зараз перевантажене й потребує збільшення кількості ліжкомісць. Але очікують, що після закінчення капітального ремонту другого корпусу диспансеру ситуація покращиться.Наголошуємо, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. Адже на початкових стадіях подолати захворювання значно легше. Тож закликаємо читачів бути уважними до власного здоров'я, вчасно відвідувати лікарів та робити відповідні для вашого віку скринінги.